國民黨：若大陸惠台26條矮化中華民國主權　一定堅決反對

▲26條。（圖／記者任以芳攝）

記者楊蕓／台北報導

針對大陸11月4日發布「惠台26條」，提供台資企業、台胞更多「同等待遇」，還開放台灣人可在大陸外館尋求領事保護。國民黨表示，樂見26項措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，一定堅決反對，並承諾若2020重返執政，必定儘快恢復兩岸兩會制度化的協商機制。

大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），自公布之日起施行。「26條」提供台灣企業優惠措施13條，包含可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件等...惠台政策。

國民黨表示，只要是有助於提升人民福祉、企業權益，且不影響國家安全的兩岸政策，相信社會各界都會表達歡迎，「唯有雙方執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門。」

國民黨強調，樂見26項措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，則一定堅決反對，「國民黨希望兩岸雙方彼此都以民生為重，不要因一時的選舉考量，傷害兩岸人民的權利與利益。」

國民黨表示，為保障兩岸企業與人民的相互權益，雙方應該透過授權的管道積極溝通、對話。國民黨最後承諾，「2020重新執政後，必定儘快恢復兩岸兩會制度化的協商機制，維護台海和平穩定，保障兩岸人民及企業的福祉和權益。」

陸委會稍早則發表聲明指出，北京一年多後再度推出所謂「26條」，只是掩飾去年「惠台31條」執行不彰事實，「中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。」

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