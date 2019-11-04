總統府：大陸惠台實為鎖台　虛假、諷刺意圖框架台灣

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條）。對此，總統府發言人丁允恭表示，此不應名為惠台，實為鎖台，而這也實為「一國兩制台灣方案」的行動方案，意圖以此框架台灣，也損害台灣人民實質利益。

丁允恭表示，31項也好、26項也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

丁允恭指出，細究其措施內容，更可以發現其所謂惠台的矛盾不實。如一手號稱提供外館協助，一手卻打壓我國外交發展；又或是一邊宣稱歡迎運動員赴中參賽，另一邊卻在更重要的國際賽事打壓台灣，「稱此為惠台，益顯其虛假與諷刺。」

丁允恭也正告北京政府，應停止對台灣的打壓、放棄「一國兩制台灣方案」的政治前提，如此方為兩岸發展正道，真正促進和平穩定，也對兩岸人民有真實助益。

▼總統府發言人丁允恭。（圖／記者屠惠剛攝）



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