呂秀蓮稱連署未過如再受319槍擊　民進黨：無的放矢指控感到痛心

▲副總統呂秀蓮。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮今（5）日在記者會上指控有買家收購其總統參選連署書，外傳是為向民進黨送上禮物，爭取不分區提名。對此，民進黨中央嚴正駁斥為無的放矢的指控，且感到無比痛心。

民進黨發言人李晏榕指出，呂秀蓮身為民進黨及台灣各界敬重的民主前輩，日前對於她的連署未能成案的責難發言，民進黨未有回應，乃是顧及前輩昔日民主貢獻，並理解其受到挫折之心情。

李晏榕表示，連署既然未竟，也請前輩尊重民主程序，展現民主風範，不應以栽贓指控方式來抹殺台灣得來不易的民主。她說，將連署未達門檻一事與319槍擊案類比，並牽扯民進黨的不分區提名，實為不可承受之不實指控。

李晏榕呼籲，懇請呂秀蓮重拾過往追求民主的自我，與民進黨、台灣人民站在一起，這次2020年總統大選，全力支持顧全台灣主權的蔡英文總統，勿讓親痛仇快。

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