大陸惠台26條「沒看細項」　柯文哲：反正這個就是統戰

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

中共十九屆四中全會10月31日才剛閉幕，11月4日發布26條促進兩岸經濟文化交流合作措施（簡稱：26條）。台北市長柯文哲5日赴議會備詢，談到中共惠台26條，他說，「我沒有看細項，我有看標題」，他知道去年是31條，今年26條，「反正這個就是統戰」。

由於26條中，其中一條為台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件，北市議員洪健益追問，是否覺得被吃豆腐？柯文哲直言，「反正這個就是統戰」。洪健益再問，不支持統戰嗎？柯說，「我們要應付啦」。

洪健益問柯文哲，都稱「台灣」還是「台灣省」？柯文哲秒答「台灣啊」。洪健益指出，國民黨總統參選人韓國瑜一直稱「台灣省」，該不該糾正他？柯文哲反問，他是要反攻大陸是不是。洪健益說，他跟你那麼麻吉，要不要解救他一下？柯回說，「我不曉得要怎麼救他」。

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