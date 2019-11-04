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對台26條釋台商利多　經部：5G通訊產業被壟斷不利台廠

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▲中國大陸官方發佈「對台26條」措施，經濟部表示，大陸的5G通訊產業已被壟斷，台廠要打入其產業鏈及內需市場不易。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國大陸官方發佈「對台26條」措施，經濟部表示，大陸的5G通訊產業已被壟斷，台廠要打入其產業鏈及內需市場不易。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

中國大陸國台辦、國家發展改革委今（4）日公布對台26條措施，包括台資企業可參與大陸5G技術研發和網路建設；經濟部對此表示，大陸的5G通訊產業已被壟斷，台廠要打入其產業鏈及內需市場不易，是否具有實質利多仍待商榷。

依據中國大陸國台辦發佈的「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（26條措施），目的在於促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，其中包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。相關措施自公布之日起施行。

請繼續往下閱讀...

針對「26條措施」開放台商參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，經濟部投資處表示，上述產業多為內需市場，其產業供應鏈已為大陸企業所壟斷，台廠要打入涉及關鍵技術的供應鏈並不容易。

針對新型金融組織等投資建設，官員指出，台資銀行近年在大陸持續投資，無論是開設分行、子行均有佈局，無論有沒有「對台26條措施」，國內金融業者都有其投資佈局。

另外，中美貿易戰持續延燒，加速台商回流腳步。經濟部投審會統計，今年前九月核准對中國大陸投(增)資金額計美金28億2,150萬4,000元，較上年同期減少56.90％；官員指出，顯示在中美貿易戰衝擊下，台商赴陸投資意願已大幅降低。

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