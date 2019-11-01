「不相信藍色和白裡透紅！」林飛帆：有人說台灣要發大財 但我們其實很富足

▲民進黨副秘書長林飛帆出席青年競選總部開幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨青年競選總部開幕晚會「給台灣的一封信，為台灣加油－與總統談心之夜」1日晚間登場，總統蔡英文及多位年輕立委候選人出席。民進黨副秘書長林飛帆上台時提到，自己不相信藍色也不相信「白裡透紅」，「有人說台灣要發大財，但其實我們很富足」。

民進黨青年競總開幕晚會1日晚間舉辦，包含蔡英文及民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆，以及包含吳怡農、賴品妤、鄭朝方等多位青年立委候選人都出席。

林飛帆上台朗讀自己給台灣的一封信，信中不忘偷酸韓國瑜的發大財政見以及台北市長柯文哲「白裡透紅」。林飛帆說，「有人說要發大財，但其實我們很富足。有人說想要挖石油，但其實我們都知道，我們不要再挖山、挖海。我不相信藍色、也不相信淺藍色，我也不信白裡透紅。」

林飛帆向現場年輕朋友喊話，一定要讓綠色土地走下去，幫助小英總統守住國會，保住台灣。

蔡英文致詞時則強調，年輕人有的安靜有的會大聲叫，但重點是要去投票，「很多人笑民進黨，看起來好像很多年輕人支持，但是年輕人不可靠阿！」她向支持者喊話，「這次要做可靠的年輕人好不好？」現場年輕支持者紛紛回以熱烈回應。

蔡英文向年輕朋友喊話，明年投票很重要，要讓世界知道台灣的選擇是民主自由，而且是握有主權的民主自由，在這當中年輕人就是關鍵，年輕人一定要站起來，再加把勁，2020一定要守住台灣。

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