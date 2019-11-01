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韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！超辣維安照瘋傳　有人神到了

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記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜1日傾聽之旅到訪桃園，有民眾記錄現場盛況，卻意外拍到一名顏值逆天的正妹女警正在管制交通，讓他眼睛為之一亮。影片曝光後，引起網友瘋傳，但不久後隨即有人認出本尊，指她就是之前上過新聞的「桃園最正馬尾女警」林筱綺。

造勢場合旗海飄揚，凍蒜聲不絕於耳，但萬綠叢中一點紅，馬尾女警也在現場維安，超高顏值讓一旁民眾都忍不住多看幾眼。影片PO上臉書後，許多網友紛紛留言驚嘆，「怎麼會有這麼正的女警」、「真的是警察嗎」、「太扯了」、「跪求神人開門！」

▲▼韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！超辣維安照瘋傳　有人神到了。（圖／東森新聞）

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▲韓國瑜桃園造勢場交通管制，現場驚見超高顏值女警。（圖／東森新聞）

▲▼韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！超辣維安照瘋傳　有人神到了。（圖／東森新聞）

▲女警外表吸睛，引起一旁民眾側目。（圖／東森新聞）

原來，這名女警名叫林筱綺，今年30歲，之前就曾因精緻五官、白皙皮膚及姣好身材登上過新聞版面。據悉，她畢業於台北商業大學，2015年考取警察特考班，跟著資深警員上街開單、取締違規，當時就因為亮麗外表引起關注，之後2017年分發平鎮交通分隊，被封為「桃園最正女警」。

不過，林筱綺已經結婚，也曾透露婚後還是低調點比較好。如今在造勢場合又被鏡頭捕捉，不少網友得知已婚超崩潰，但也有人不相信事實，歪樓在留言狂喊「好想被女警逮捕」、「快來開我單」、「我不信有這麼正的已婚女警」掀起熱議。

▲▼桃園最正女警林筱綺。（圖／翻攝IG）

▲「桃園最正女警」林筱綺。（圖／翻攝IG，下同）

▲▼桃園最正女警林筱綺。（圖／翻攝IG）

▲▼桃園最正女警林筱綺。（圖／翻攝IG）

▲▼韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！超辣維安照瘋傳　有人神到了。（圖／東森新聞）

在桃園！「大眼正妹女警」太甜美！制服下隱藏版白嫩美乳。(圖／翻攝自林筱綺IG)

▲林筱綺2015年登上新聞版面時，是一頭清秀的短髮。（圖／翻攝IG，下同）

在桃園！「大眼正妹女警」太甜美！制服下隱藏版白嫩美乳。(圖／翻攝自林筱綺IG)

▲▼韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！超辣維安照瘋傳　有人神到了。（圖／東森新聞）

▲林筱綺曾在IG秀出火辣馬甲線，引發熱烈討論。（圖／東森新聞）

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