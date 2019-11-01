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「中共代理人」法完成一讀　台企聯：惡法不除民心不寧

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▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲擔憂遭中共非法滲透，民進黨強推中共代理人法案。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

民進黨日前將「中共代理人」法案交付委員會完成一讀，引發朝野和兩岸人士議論，對此大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今晚代表大陸台商，發布新聞稿指稱惡法不除、民心不寧，再度表達對該法案的反彈。並抨擊按照目前的修法意見，無異授予當權者「莫須有罪名」的尚方寶劍，形同製造白色恐怖。

台企聯指出， 8、9月間，嚴重危害台灣民眾自由的「中共代理人修法」一經提出，全國台企聯即代表廣大台商發表聲明，並當面陳詞，表示對此惡法強烈反對。

▲▼立法院國民黨團召開「中共代理人修法 獨裁復辟箝制言論」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團日前召開記者會反對中共代理人修法。（圖／記者屠惠剛攝）

但面對當前陸委會、海基會公開表示請台商「放心、放心、再放心」的同時，民進黨黨團利用人數優勢，於10月29日將「中共代理人」相關提案交付委員會完成一讀，台企聯再次於今晚發出聲明。

台企聯強調，目前情勢的轉變，已使大家喪失信心，因為強行推進該惡法完成付委，將再度讓眾多的無辜台灣民眾、廣大台商心生恐慌，這種做法如何讓台商放心，如何再相信此一惡法「與台商無關、請台商好好賺錢。」

台企聯認為，現實中，兩岸間廣泛通婚，密切的經貿、文化、旅遊、宗教、體育交流更是千絲萬縷，多元而互融。按照目前的修法意見，無異授予當權者「莫須有罪名」的尚方寶劍，形同製造白色恐怖，讓往來於兩岸間的廣大民眾陷於恐懼之中。同時，大陸人民或團體到台灣來，接待他們的公司、單位等可能也無故中搶。

因此台企聯說，若此法成真，無異宣告台灣民主價值以及言論自由的死亡，鄭重呼籲台灣有關方面切實以民為本，除去所謂的惡法。


據了解，目前中共代理人相關法案包括台灣基進黨與部分民進黨提出的《境外勢力影響透明法》、以及時代力量的《反境外敵對勢力並吞滲透法》，還有民進黨團提出的《兩岸人民關係條例》修訂版。

總統蔡英文曾針對相關修法做出回應，表示這些草案提出，主要係因為大陸對台灣各個層面滲透越來越嚴重，法律上要有一定機制處理；同時，黨團跟立法院其他黨團以及委員，「大家會一起討論，整合出一個最適當的版本。」

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