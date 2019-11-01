王浩宇PO韓國瑜黑白相片稱「迴光返照」　持續告急蔡英文很不妙

▲王浩宇PO韓國瑜黑白照，稱民調回升是迴光返照。（圖／取自王浩宇臉書）

記者林彥臣／綜合報導

儘管目前總統蔡英文民調支持度持續領先國民黨總統參選人韓國瑜，但是綠黨桃園市議員王浩宇持續關注總統大選民調變化，他在最新的貼文又指出，國民黨總統參選人韓國瑜近日支持度上升是「迴光返照」，並且持續告急蔡英文的選情。

王浩宇PO出一張韓國瑜的黑白相片表示，韓國瑜支持度上升，只是迴光反照，這兩天努力研究了韓國瑜的選票結構，發現藍營選票確實有歸隊的狀況，也讓韓國瑜支持度瞬間上升5%，儘管如此，韓國瑜支持者的投票意願卻正在崩盤，這是因為很多國民黨支持者雖然討厭蔡英文，願意在民調上支持韓國瑜，卻很可能不會去投票。

王浩宇分析，相較於蔡英文支持者組成複雜，有許多民進黨外的支持者，投票意願一直較低。韓國瑜的支持者組成相對單一，以死忠國民黨支持者為主，如果支持者投票意願還低於蔡英文，「那.......我只能用不妙兩個字形容」。

王浩宇強調，「重點就是，投票日那天你一定要去投票，我們一起下架韓國瑜，一起送他回家養老」。

網友在王浩宇臉書表示，「不能大意！一定要三殺」、「蔡英文也要反省為什麼她的支持者少了熱情」、「票開出來前，都不能鬆懈，勿忘1124」、「戒慎恐懼」、「不論民調高低差距多少。出門投票才是首要！」、「一定不能輕敵」。

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