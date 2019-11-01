影／桃園大造勢喊破2萬5千人　韓國瑜：我要唱愛你一萬年！

記者羅婉庭／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日晚間在桃園舉辦總統、立委聯合造勢，現場聚集上萬韓粉到場支持，韓國瑜在康慨激昂的致詞後特別「點歌」要唱愛你一萬年，讓粉絲超high，主辦單位也高喊人數達兩萬五千人。

韓國瑜在兩天的桃園土地之旅最後一站桃園區「幸福相會桃園起飛團結晚會」，與陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖等六位國民黨立委參選人舉辦聯合造勢。但執得注意的是，國民黨主席吳敦義表訂7點20到現場與韓國瑜同台，但卻提早在6點40分就抵達，僅僅致詞5分鐘就離場。

韓國瑜致詞時說，人不管做甚麼職務，不管高低，內心深處都保有顆赤子之心，跳脫藍綠、擺脫意識形態，把台灣紛亂的框架全部丟垃圾桶，我們2300萬同胞，內心深處，需要的只有四個字「安居樂業」

韓國瑜表示，看看這三年半，每次想到心理都難過，蔡政府打死不認錯，欺騙到底，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，這就是民進黨控制90%媒體，所有媒體不監督執政黨，世界上有這種民主？這種媒體不監督執政黨，監督反對黨，民主退後、媒體墮落！」

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會，桃園市議長邱奕勝致詞。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜桃園造勢晚會大爆滿。（圖／記者張榮恩攝）

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