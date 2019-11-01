小英會青年偷酸韓國瑜　蔡英文喊話：年輕人是關鍵！一定要去投票





▲總統蔡英文出席青年競選總部開幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨青年競選總部開幕晚會「給台灣的一封信，為台灣加油－與總統談心之夜」1日晚間登場，總統蔡英文及多位年輕立委候選人出席。蔡英文致詞時偷酸身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，同時也喊話年輕朋友，要讓大家知道年輕人很可靠，明年大選一定要記得站出來投票。

民進黨青年競總開幕晚會1日晚間舉辦，包含蔡英文及民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆，以及包含吳怡農、賴品妤、鄭朝方等多位青年立委候選人都出席。

蔡英文致詞時表示，今天現場有很多位年輕候選人，都是第一次參選，而且第一次選就是挑戰艱困選區。她說，民進黨有讓年輕人挑戰艱困地方的傳統，因為年輕人就是要勇敢嘗試，像是林右昌、鄭文燦、林智堅都是一步一步挑戰而且成功。她開玩笑說道，「成功的代價就是胖一點」，讓現場支持者笑翻。

蔡英文提到去年九合一選舉，當時的結果讓很多人失望，甚至有些人會憤怒的罵，但想想會發現，現在與去年的11月24日不太一樣，「1124到現在發生什麼事？就是年輕人站出來了。」

蔡英文說，之前到廟口去拜拜，星期一到星期五跟鄉親握手的時候，一開始都是比較年長的上班族，後來漸漸有年輕人了。她笑問大家星期一到星期五都不用上班嗎？支持者發現小英偷酸韓國瑜都笑了，小英趕緊補一句，「我不是在講別人喔！」

蔡英文強調，年輕人有的安靜有的會大聲叫，但重點是要去投票，「很多人笑民進黨，看起來好像很多年輕人支持，但是年輕人不可靠阿！」她向支持者喊話，「這次要做可靠的年輕人好不好？」現場年輕支持者紛紛回以熱烈回應。

蔡英文向年輕朋友喊話，明年投票很重要，要讓世界知道台灣的選擇是民主自由，而且是握有主權的民主自由，在這當中年輕人就是關鍵，年輕人一定要站起來，再加把勁，2020一定要守住台灣。

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