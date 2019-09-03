影／吃火鍋驚見蒼蠅屍！老闆點頭「不收錢」下秒一舉動卻惹怒男客…網戰翻了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男顧客近日到當地一間火鍋店用餐時，竟然從鍋內撈出一隻蒼蠅屍體，讓他當場沒了食慾，不過更令他不高興的是，老闆雖然答應「不收錢」，但事後卻到處在同業那說「請大家注意這個白吃白喝的顧客」，並且附上他的影片。老闆不久後委屈回應，因為男客得知可以免費享用這頓餐點後，竟然還再去拿3瓶酒來喝，明顯是想佔便宜，他才會這樣做。網友看完後立刻引起正反論戰。

▼吃火鍋看到死蒼蠅，男客當場食慾全無。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在重慶市梁平區碧山鎮，一名梁姓男顧客近日到火鍋店用餐時，赫然發現鍋裡有一隻死蒼蠅，讓他當場氣得和店家理論。據悉，當時火鍋店老闆沒有在店內，是透過電話了解前因後果，於是他同意讓梁男「不用付錢」享用這頓餐點來表達賠償之意。

梁男原以為這件事能夠順利落幕，不料一個多小時之後，他就成了當地的「網紅」，因為火鍋店老闆將他在店內吃飯的影像，發布到當地的餐飲行業群組裡，還附註寫道「大家請注意這個吃白食（白吃白喝）的。」梁男說，因為剛好有朋友在群組內才會得知這件事，他認為火鍋店老闆做法十分不道德，要求對方給個道歉，否則就要走法律途徑。

▼老闆把男客人的行為分享到300多人的群組。（圖／翻攝自看看新聞）

老闆事後抱屈地說，之所以會把顧客的影像發布到群組，是因為這位顧客知道可以不用付錢後，就又額外喝了3瓶啤酒，明顯是想藉此佔便宜，他才會在一氣之下這麼做。據悉，經過調解後，顧客願意支付3瓶啤酒的費用，火鍋店老闆也承諾會在群組內說明事情經過；不過遺憾的是，即便雙方都讓步了，但火鍋店家拒絕收取顧客補交的啤酒費用，也堅決表明不會向客人道歉，梁男也只得繼續和店家互槓。

▼雙方各說各話，堅持不和解。（圖／翻攝自看看新聞）

不少網友看見雙方論述後，紛紛留言表示，「又喝3杯啤酒是什麼意思？蒼蠅卡在喉嚨裡需要喝酒潤喉嗎？」、「剩下的酒水喝完就好了，你還去額外拿酒，不就是討罵？ 」、「給我的感覺就是，客人確實想白吃白喝」。

也有力挺顧客的人說，「如果老闆被告的話，絕對不可能是用3瓶酒錢就能解決的」、「應該保留蒼蠅屍體去投訴的」、「老闆真矯情，不收錢又不道歉，很無聊」、「換客人去曝光蒼蠅火鍋的事實，看誰還敢去你店裡吃」。

當然也有網友認為，雙方都有過錯，「一個巴掌拍不響，店家客人都不是什麼好東西，我看這協調恐怕還需要好長一段時間。」