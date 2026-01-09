女清理傷口感染「意外拔出一顆子彈」　卡體內20年嚇：完全沒發現

▲女子不知道體內藏子彈20年。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度哈里亞納邦一名32歲女子清理右大腿後側的感染傷口時，意外從裡面拔出一顆子彈，才回想起來小學參加考試時，腿部曾突然劇痛以為是被小石頭砸到，懷疑子彈可能藏在體內長達20年。

腿痛感染2個月 女子清創驚見子彈

《印度斯坦時報》報導，居住在法里達巴德市的32歲女子卡維塔(Kavita)，4日在清理腿部感染傷口時意外發現子彈。她表示，因為傷口感染的問題已經痛苦了2個月，沒想到在清理傷口時感覺到有異物，結果拔出一顆子彈。

卡維塔表示，這個傷口來自20年前，她在學校操場參加考試時，突然感覺到大腿一陣劇痛並且出血，老師以為她只是被附近調皮孩童用小石頭砸到，就讓她回家，家人為她包紮傷口後，傷口後來自行癒合，沒想到2個月前同一個地方突然感染。

以為只是小傷口 竟是子彈卡20年

卡維塔後來被丈夫帶去就醫，醫生認為子彈疑似來自半自動步槍。醫生表示，子彈可能在擊中卡維塔前已經失去速度，所以卡在肌肉中，「由於她當時很年輕，所以傷口癒合，並在子彈周圍形成一層保護性組織，如今這個組織破裂才會引發感染」。

卡維塔完全沒想到，一直以為只是童年時期受的小傷，竟然是一顆子彈。目前她恢復情況穩定，預計將會完全康復。