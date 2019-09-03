颶風多利安掃巴哈馬釀5死　民宅變「恐怖黑水密封罐」…居民見浮屍漂腳邊！

▲多利安颶風造成巴哈馬巨大損失。（圖／翻攝自路透）

記者陳亭伃／綜合報導

超強颶風「多利安」1日登陸（Dorian）巴哈馬阿巴科群島（Abaco Island）造成巨大的損失，最大持續風速每小時高達185英里，導致城鎮滿目瘡痍。巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）表示，目前颶風造成至少5人死亡，許多房屋也都已經損毀，救援人員在救援時，也都需要找掩護以免受傷。目前甚至傳出5人死亡只是初步估計，隨著風雨減去，漸漸漂出多具泡水遺體。

根據《CNN》報導，被稱為是襲擊巴哈馬群島最大的颶風「多利安」，目前已經造成5人死亡，多棟房屋遭到摧毀，到處淹水、積水，狂風暴雨導致救援速度也相當緩慢。多數居民無家可歸，只能先安置到當地的收容中心，「多利安」一度停滯在巴哈馬群島上，不斷在同一地帶徘徊。

▲多利安颶風造成巴哈馬巨大損失。（圖／翻攝自推特）

多利安雖在登陸後就減為四級颶風，但釀成的災難，仍讓總理明尼斯一度哽咽「這是我向巴哈馬人民發表談話，最悲傷難過的一天」。原先外界以為颶風會在佛州登陸，沒想到卻直接侵襲巴哈馬阿巴科群島。明尼斯也提到，有部分居民拒絕撤離，現在卻格外令人擔心。

據悉，多利安颶風的威力讓達美航空一班由亞特蘭大飛往巴哈馬首都拿騷（Nassau）的班機因為風力過大而折返。目前預測多利安下個侵襲的地方會接近佛羅里達州東岸，接著會掃過喬治亞與南卡萊納州。美國總統川普更因此取消原定的行程，了解颶風相關細節。