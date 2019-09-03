屋內貼滿「靈符」！21歲女詭異死床上...全身瘀青　警見樓上住戶驚呆

▲吳女近日被發現死在床上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港西貢龍尾村2日發生一宗詭異命案，一名患有學習障礙的21歲吳姓女子在一間貼滿靈符的屋內被爸爸發現，當時她躺在床上已沒了呼吸，身上還有多處瘀青。事後，警方趕到現場查看，發現樓上竟住著一名道士和女學徒，認為死者的死因為「謀殺」，當場連同吳女的父母一起逮捕。

綜合港媒報導，警方2日上午接到一名50歲吳姓男子報案，他在電話中稱，自己21歲的女兒在龍尾村路一村屋內暈倒。據悉，吳女生前患有學習障礙，雖然身上有輕微傷痕，但沒有任何病痛，不過警方卻在她的屍體上發現，臉、手和腳有瘀青，而且經證實已死亡。

▲警方在現場發現寫著「我已被『惡魔』...」的布袋。（圖／翻攝明報）

警方當時封鎖案發現場，從早上調查到晚上，最後將2男2女逮捕。經查，吳女和年約50歲的父母居住在一幢高村屋的地下層及一樓層，而二樓則由一名道士及其徒弟同住。據悉，吳女一家人和道士為朋友關係，但雙方的口供皆不同，警方認為死者的死因非常可疑，便將4人帶走調查。

據悉，吳女身亡的房屋內到處都貼滿靈符，警方認為事有蹊蹺，以黑布蒙頭及扣上手鐐，拘捕50歲吳父親、52歲吳母親，以及49歲張姓道士及其29歲張姓學徒，除此之外，也在現場撿走了一些證物，包括一條貼有疑似靈符的木條、一個上面寫著「我已被『惡魔』...」等字的布袋，一併帶回查驗。

▲警方將吳女的父母、樓上的道士及女學徒逮捕。（圖／翻攝明報）

初步調查顯示，警方在案發現場檢獲一雙拖鞋及三塊膠拍，懷疑4名嫌疑人曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者，因此均以涉嫌「謀殺」將他們被捕，目前正被扣留調查。此外，警方也將吳女的屍體送往醫院解剖查驗，因此死因有待確認。