【東森傳愛助更生】阿凱分享戒癮弟兄手作點心　重生故事化為力量

▲阿凱到台南「永新中途之家」，將重生故事化為力量 。（圖／阿凱提供，下同）

生活中心／綜合報導

曾迷失自我、歷經 13 年鐵窗歲月的更生人張登凱（阿凱），在東森集團總裁王令麟長期關懷與扶助下，一步步走回正軌，成功從「手心向上」轉為「手心向下」。日前，他前往榮獲「114 年全國反毒有功團體」總統獎肯定的台南「永新中途之家」，以過來人的生命故事，陪伴藥癮更生人走過人生低谷。阿凱直言，更生不是人生的句點，而是回饋社會的起點。

走進中途之家，阿凱沒有華麗的簡報，也沒有刻意包裝的勵志話語，只是誠實分享自己曾經迷失、後悔，卻又被拉住的生命片段。他談起鐵窗歲月裡的孤單與悔恨，也不避諱出獄後重新適應社會的困難，鼓勵學員透過閱讀、信仰與持續學習，一點一滴累積力量，為重返社會做好準備。他希望，自己的故事能讓人相信，即使走過最黑暗的路，人生依然有重新出發的可能。

▲永新中途之家助藥癮更生人重建生活，並透過銷售手作點心、餐食...等，找回自立與尊嚴 。

財團法人基督教更生團契設立的「永新中途之家」，長期致力協助藥癮更生人復歸社會，透過嚴謹的生活管理、技能培訓與心理陪伴，幫助學員重新建立生活秩序與自信。多年深耕反毒工作的成果，也讓永新中途之家榮獲「114 年全國反毒有功團體」總統獎肯定，成為全台重要的更生支持據點之一。

除了生活與心理重建，永新中途之家也積極發展社會企業模式，由成功戒癮的弟兄親手製作中式點心等產品，盼透過實際勞動，讓更生人不只成功戒癮，更能憑藉雙手自立生活，逐步找回被社會需要的價值與尊嚴。

永新中途之家在聆聽阿凱分享後，也對王令麟總裁多年來持續關注更生人處境，並以實際行動支持生命重建，深表感佩。相關資源的挹注，讓中途之家在陪伴與培力的路上，能走得更穩、更遠。

在更生人扶助的道路上，王令麟總裁長年投入實際行動，不僅給予心靈支持，也將企業資源轉化為具體協助。多年來，他協助推廣監所工藝品、舉辦更生市集、提供就業機會，努力為更生者打造一個願意接納、給予機會的環境。考量部分更生人在銜接社會時，對電腦與數位工具較為陌生，王令麟也主動捐贈電腦設備予更生保護會台北分會等中途之家，協助學員培養基本數位能力，提升就業與自立機會。

▲▼ 正能量推手阿凱（張登凱）走遍全台監所與中途之家，用自身重生經驗傳遞愛與希望，分享「上帝與王令麟總裁的愛與恩典」，鼓勵收容人從閱讀與信仰汲取力量，勇敢翻轉人生。

回顧人生轉折，阿凱於 2021 年假釋出獄後，在王令麟總裁的引導與支持下，進入東森集團工作，迎來人生第一份穩定職涯。他珍惜這得來不易的機會，在努力工作的同時，也主動提出，希望以「過來人」身分走進第一線，陪伴仍在迷途中掙扎的受刑人與更生人。王令麟不僅支持他的想法，也在實務上提供協助，讓阿凱能無後顧之憂投入志工行列。

近年來，阿凱以東森慈善基金會志工身分，走遍全台多處矯正機關，深入台中戒治所、台南明德戒治分監，與受刑人及戒治學員分享自身從迷失到重生的歷程，讓更多仍在掙扎中的人，看見人生另一種可能。

除了監所現場，他也多次走進校園，投入生命教育與反毒宣導工作。阿凱坦言，自己願意站出來談過去，是希望以親身付出的慘痛代價，提醒年輕世代遠離毒品與偏差行為，別重蹈覆轍。對他而言，這不只是宣導，更是一種對社會的回應。

在公益行動上，阿凱也長期參與東森「送愛到監所」活動，協助捐贈書籍與生活物資，盼為受刑人補上心靈上的空白，讓閱讀成為在監期間與世界連結的重要窗口。對曾身處高牆之內的他而言，書籍不只是知識，更是一種「沒有被放棄」的提醒。

阿凱感性表示，感謝上帝的帶領，也感謝王令麟總裁多年來的支持與鼓勵，讓他有力量陪伴更多人走過低谷，讓社會多一位願意付出、用生命影響生命的重生者。