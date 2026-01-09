寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

▲有騎士不怕寒流，照穿短袖短褲騎車通勤。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

寒流剋星！一名網友上班途中遇見「寒流勇者」，只穿短袖短褲、腳踩夾腳拖騎車上路，讓原PO忍不住笑喊，「請你尊重一下寒流好嗎？」文章引發全場炸鍋討論，「這不是挑釁，什麼才是挑釁」、「這種人不怕冷，只怕熱」；還有人爆料「他是我朋友，每年冬天都這樣穿」。

一名網友在Threads表示，一早上班等停紅綠燈時，看到一位騎士神勇穿著短袖短褲，雙腳只穿夾腳拖鞋，根本沒有任何禦寒裝備，讓他看了不禁苦笑直呼「這位先生，請你尊重寒流一下好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，萬名網友紛紛驚呼，「他要讓寒流知道是誰在主宰氣溫」、「勇欸！我還要穿雨衣擋風」、「這種早上出門，媽媽應該已經有先跟他吵過一個回合了」、「太勇了，跟旁邊的人完全不是一個季節」、「這不是挑釁，什麼才是挑釁」、「這種人不怕低溫，只怕高溫，夏天就換他靠北了」、「他連腳都好透清涼，有夠強大」。

釣出友爆料：本尊冬天都這樣穿

不少人也感到訝異分享，「我朋友5度的武嶺也這樣穿短袖短褲」、「我上周六從早上、下午、晚上見到的學生，都穿夏天的運動服，我問他們會不會冷，他們說我們班三分之一都這樣穿」、「這沒什麼，可以去國中學校一堆學生都短袖短褲的」。留言串之中，還釣出一名網友爆料笑虧，「他我朋友，他真的每年冬天都這樣穿，超級不怕冷」。

周六晚上又有一波冷氣團來襲

根據氣象署預報，強冷空氣及輻射冷卻影響，今（9日）夜晚及清晨溫度偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大。

值得注意的是，周六晚起又有另一波大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。