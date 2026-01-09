　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有騎士不怕寒流，照穿短袖短褲騎車通勤。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

寒流剋星！一名網友上班途中遇見「寒流勇者」，只穿短袖短褲、腳踩夾腳拖騎車上路，讓原PO忍不住笑喊，「請你尊重一下寒流好嗎？」文章引發全場炸鍋討論，「這不是挑釁，什麼才是挑釁」、「這種人不怕冷，只怕熱」；還有人爆料「他是我朋友，每年冬天都這樣穿」。

一名網友在Threads表示，一早上班等停紅綠燈時，看到一位騎士神勇穿著短袖短褲，雙腳只穿夾腳拖鞋，根本沒有任何禦寒裝備，讓他看了不禁苦笑直呼「這位先生，請你尊重寒流一下好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，萬名網友紛紛驚呼，「他要讓寒流知道是誰在主宰氣溫」、「勇欸！我還要穿雨衣擋風」、「這種早上出門，媽媽應該已經有先跟他吵過一個回合了」、「太勇了，跟旁邊的人完全不是一個季節」、「這不是挑釁，什麼才是挑釁」、「這種人不怕低溫，只怕高溫，夏天就換他靠北了」、「他連腳都好透清涼，有夠強大」。

釣出友爆料：本尊冬天都這樣穿

不少人也感到訝異分享，「我朋友5度的武嶺也這樣穿短袖短褲」、「我上周六從早上、下午、晚上見到的學生，都穿夏天的運動服，我問他們會不會冷，他們說我們班三分之一都這樣穿」、「這沒什麼，可以去國中學校一堆學生都短袖短褲的」。留言串之中，還釣出一名網友爆料笑虧，「他我朋友，他真的每年冬天都這樣穿，超級不怕冷」。

周六晚上又有一波冷氣團來襲

根據氣象署預報，強冷空氣及輻射冷卻影響，今（9日）夜晚及清晨溫度偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大。

值得注意的是，周六晚起又有另一波大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

生活熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

政大系籃正妹「轉型拍大尺」他驚：不只拍泳裝、內衣

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

更多熱門

相關新聞

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

強烈冷氣團發威，宜蘭太平山國家森林遊樂區呈現霧淞奇景，而武陵農場今（9日）凌晨12點氣溫降至零下1.4度，使得藤花園再次化身冰晶宮，冰柱如簾垂掛，夢幻景致吸引眾多旅客前來捕捉。

快訊／台鐵北部列車大誤點！通勤族崩潰

快訊／台鐵北部列車大誤點！通勤族崩潰

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

北北基桃TPASS斷炊？北市經費到6月

北北基桃TPASS斷炊？北市經費到6月

關鍵字：

通勤寒流短袖短褲夾腳拖鞋低溫騎車不怕冷

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

全台最大「我家牛排」插旗高雄

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面