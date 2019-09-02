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移工同鄉殘殺　藍衣男「肚子3刀捅破腸」遭丟進深溝…小販聞腐臭尋屍！

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▲▼馬來西亞莎阿南區驚見男屍躺深溝。（圖／翻攝自utusan）

▲馬來西亞莎阿南區驚見男屍躺深溝。（圖／翻攝自utusan下同）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞莎阿南近日不平靜！莎阿南第31區Jalan Anggerik Mokara附近有攤販不斷聞到撲鼻的腐臭味，一行人在味道濃郁的地方徘徊尋找後，發現在深溝內有一具已經微腐爛的男屍，衣著完整，外觀勉強判斷應該為外籍移工，但因死狀悽慘，目前警方仍在調查男子身分與交友狀況。

綜合外媒報導，上月30日早上8時許，該區的小攤販出來做生意時，不斷問到奇怪的腐爛味，眾人在討論之下決定沿著味道找出源頭，沒想到就在不遠處就發現深溝內有一具男屍，呈現一個仰臥的慘死狀態，腹部有明顯失血的痕跡。

▲▼馬來西亞莎阿南區驚見男屍躺深溝。（圖／翻攝自utusan）

▲兇嫌隔天隨機遭到逮捕。

小販立刻通報當地員警，警方到場後，證實死者為30歲的男子，但初步研判應該為外籍勞工，死者穿著藍色上衣、深色長褲，死亡時間雖可能不超過24小時，但因為天氣炎熱，很快就發出腐臭味因此引起注意。警方表示，「該名男子身上沒有證件，因此無法馬上得知身分，但已經請法醫準備解剖了解確切死因。」

據悉，死者腹部中3刀，身體其他部位則是沒有遭到毆打的痕跡，還需要等到身分確認後，警方才有辦法了解死者生活、工作環境，但面對莎阿南近日層出不窮的命案，警方也呼籲民眾外出要小心。

更：莎阿南警方上月31日隨即破獲「緬甸男砍死同鄉」，警方表示，在一間輪胎店後方逮捕36歲緬甸籍兇手，兇嫌落網後隨即坦承自己砍死該名慘死於深溝的男子，並在宿舍附近找出凶器交由警方。

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