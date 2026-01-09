網友重病賣80年野山參籌錢　阿北險匯60萬...熱心工人機警報案

▲金城分局金城派出所員警向受騙民眾詳細解說常見詐騙手法。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門一名洪姓老翁因網路交友，險些匯出60萬元購買「80年野山參」協助網友動手術，所幸屋內施工人員察覺異狀通報警方，及時攔阻詐騙，成功保住積蓄。

警方指出，洪姓老翁日前在網路社群結識一名網友，對方自稱罹患重病急需動手術，卻因現金不足，打算出售珍藏多年的80年野山參籌措醫藥費，並向老翁開價新臺幣60萬元。洪翁不疑有他，認為既能幫助對方治病，又能取得罕見藥材，一舉兩得，準備進行交易。

事發當時，中華電信李姓施工人員正於洪翁住家進行網路線路作業，過程中聽到老翁與網友通話內容，話術與常見詐騙模式相似，讓他直覺有異，隨即撥打110請警方到場協助。

金城分局金城派出所洪姓及謝姓警員獲報後迅速趕抵，詳細詢問整個經過，並依據過往實務案例研判，確認為假借急難名義行騙的詐術。警方耐心向老翁說明詐騙手法與常見話術，逐一分析可疑之處，老翁這才驚覺受騙，當場打消匯款念頭。

洪姓老翁事後感謝警方與施工人員即時提醒，讓他免於財產損失。警方也再次呼籲，網路交友涉及金錢往來務必提高警覺，切勿輕信對方說詞，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110查證，避免受害。