全球303座「愛的書庫」超過2萬箱！民間募集73萬本書改變台灣閱讀教育



▲全球303座「愛的書庫」募集超過2萬箱！73萬本書改變台灣閱讀教育。（圖／取自臉書【愛的書庫】財團法人台灣閱讀文化基金會）

記者林育綾／綜合報導

今年是921大地震滿20週年，而「愛的書庫」在九二一震災重建基金會協助下建立運作機制，後續由台灣閱讀文化基金會負責，15年來累積全國303座、募集超過2萬多箱、73萬本書，以民間的力量改變台灣的閱讀教育，近日相關紀錄書籍也即將發行！

這是由一群南投縣災區教師發起的共同閱讀活動，2005年在九二一震災重建基金會協助下，規劃建立運作機制，第一座「愛的書庫」在南投縣草屯鎮虎山國小成立；而2006年成立「財團法人台灣閱讀文化基金會」，延續愛的書庫運作、設置及推廣，至今15年，已成立303座、募集超過2萬多箱、73萬本書，突破5,300萬閱讀人次。



▲「愛的書庫」全數由民間力量募集捐贈。（圖／取自臉書【愛的書庫】財團法人台灣閱讀文化基金會）

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用愛心捐款買的書，集中在一座倉庫，需要的人就去借，用完後再換其他人使用，使資源發揮最大效益，這就是「愛的書庫」智慧循環，也是愛與分享的運作方式。

從台灣的地理中心南投縣向各縣市擴展，各縣市的老師紛紛參與「共讀」的閱讀活動。原本很多老師以為「愛的書庫」是政府所設，家長也以為孩子帶回家看的書，就是學校花錢買的，殊不知這是民間組織，用的全是民間的捐款，而負責三百多座「愛的書庫」的台灣閱讀文化基金會，沒有激烈的革命，就改變了台灣的閱讀教育。

美律實業廖祿立董事長基於對社會的責任，認為愛的書庫讓他看到改變台灣下一代教育的著力點，因此一肩扛起重責大任，擔任台灣閱讀文化基金會董事長，成為推動台灣閱讀運動的重要推手之一。在他的號召下，認同「愛的書庫」的人愈來愈多，願意出錢出力的人始終沒有間斷，10多年下來，「愛的書庫」在全台遍及各縣市，甚至在6個離島都設立。

這些動人的故事也被記錄成書《閱讀，看見希望：改變台灣閱讀教育的推手——愛的書庫》，代表921重建後的新生力量，從1座書庫到300座，從1冊書到73萬冊書，絕不是一個小小的動作就可造成，而是由許許多多默默奉獻愛心、金錢、勞力的人所造就的，他們是企業家、社會企業實踐者、政治或教育文化界的名人；但更多的是沒沒無聞的人，學校的老師、替代役男、圖書館員、無給職的志工，還有協助搬運書箱的物流司機和許多默默奉獻的小人物，讓台灣的閱讀推展，呈現新風貌。

書中描述這群懷抱理想、熱情付出、無私奉獻的人，讓「愛的書庫」持續撒播的閱讀種子，在全台滿地開花，默默深耕校園閱讀、豐富學童心靈的感人故事，由遠流文化在9月6日出版發行，同時將於9月11日在台北華山文創園區舉行新書發表會。

《閱讀，看見希望：改變台灣閱讀教育的推手——愛的書庫》

上市日：9/6

作者： 陳鳳麗

平面媒體工作者，原本以為可以成為聲音迷人的廣播節目主持人，沒想到踏進平面媒體，成了文字工作者。喜歡透過雙眼去觀察，用文字去書寫心中的感動，儘管自己的工作需要理性、客觀，但卻常跟著被採訪者哭與笑，這種「在別人的故事裡流著自己的淚」的感覺，是讓自己在愈來愈嚴峻的媒體環境裡，得以繼續工作的力量。

【新書發表會】

時 間－2019.09.11(三) 1400-1500

地 點－華山文創園區中三館2樓拱廳(台北市八德路一段1號)