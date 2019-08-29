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身分證2開頭的「違章女生」　從被笑男人婆到勇敢撕下性別標籤

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▲▼ 作家李屏瑤形容自己是「違章女生」。（圖／李屏瑤）

▲作家李屏瑤形容自己「像是大家族裡的違章建築」（圖／李屏瑤提供）

記者林育綾／綜合報導

身分證字號2開頭，卻不是典型的「女生樣」，作家李屏瑤形容自己「像是大家族裡的違章建築」，以自我剖析成長經歷寫下多篇散文，在網路上形成話題，也創造了「違章女生」這個新名詞，企圖撕下禁錮台灣女生的各種性別標籤，期望性別光譜不再只有陰陽對立，「我們只需要成為自己。」

七年級作家李屏瑤從2018年開始，在博客來Okapi網站發表專欄「台北家族，違章女生」，如今也集結成同名書，9月由麥田出版發行。她形容自己「身分證數字開頭為2，非典型女生樣，過30歲不婚不嫁，其他人都以譴責的目光望向你，這樣的我，感覺像是大家族裡的違章建築，容我以鐵皮加蓋的角度，寫冷暖分明的成長觀察。」

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她自剖成長過程寫成多篇文章，跟大眾討論「女生該是什麼樣子？」從應該怎麼穿、怎麼吃、怎麼生活，為什麼社會價值觀總是有個「典型」女生中央伍，必須時刻對齊？例如裙子的尺度、頭髮的長度、走路的弧度，到坐姿的角度，就連胸部到底該收該放，該擠該束，時時刻刻都需要留心。

「女生要順利長大是非常不容易的！」她自己作為一位「非典型女生」，從小面臨了許多「男女有別」甚至「性別歧視」的待遇，例如在家族裡，同樣是偷吃冰箱西瓜，男孩就是頑皮可被原諒，女孩就被打、被罵、被罰跪，總是先被問罪的一群；而在校園的球場上，厲聲還擊被笑「男人婆」。

▲▼ 作家李屏瑤形容自己是「違章女生」。（圖／李屏瑤）

▲李屏瑤定義自己是「違章女生」，也勇敢撕下那些禁錮在女生身上的性別標籤。（圖／李屏瑤提供）

她也經歷與父親訣別、向媽媽出櫃，在各種反覆碰撞的成長痛裡，透過書寫與父母和解。例如她提到，自己30歲左右才體認到，「有些父親從來沒準備好要當父親，他們比較適合過兒童節。只是父母要活得夠久，我們才有和解的可能。但我願意單方面發出原諒的訊息，往某個浩瀚無垠之處。父親節快樂，以及兒童節快樂。」

還生動形容各種「關於女生的規範」如同《惡靈古堡》裡的雷射切割線，「妳即便躲過一道又一道，最後還是會鋪天蓋地向妳而來，躲都躲不掉。」比方說女生被認為是討厭體育課的、是愛哭鬧的、數學不好的，「女生面臨的不是玻璃天花板，而是玻璃棺材，言行舉止皆被束縛。看似要等到一個戀屍癖王子救援，逃進婚姻，變成已婚婦女或媽媽之後，這些束縛才會自動降低門檻。接著，又馬上為妳套上新的枷鎖，又有新的規則得去對抗、或是打破。」

▲▼ 李屏瑤家的黑貓「布朗尼」，雙魚座。（圖／李屏瑤提供）

▲▼ 李屏瑤平常與愛貓「布朗尼」相伴，她形容同志出櫃歷程就像「綿延一千集的恐怖鄉土劇」，穿過許多質疑與嘲弄聲不斷的「地獄森林」，必須吃過很多頓飯、過上很多平凡的日子，才有一點點情節推進。（圖／李屏瑤提供）
▲▼ 李屏瑤家的黑貓「布朗尼」，雙魚座。（圖／李屏瑤提供）

出版社介紹，李屏瑤從家族和校園這些「順著生理男運轉的烏托邦」，從便當、躲避球等細微物事，直擊性別被標籤禁錮的現場。那些上不了主桌、沒有菜色選擇權且時時負罪的女孩與女人，從文字泛出成為你我周遭一張張寫實臉孔。她從「大家族中的違章建築」定義自己，質問社會並勇於衝撞出答案，那每一回的微小堅持，是那麼費力，又如此真心。

李屏瑤曾以《同志百工圖》獲台北文學年金入圍，也以舞台劇本《家族排列》獲台北文學獎優等獎，創作過小說《向光植物》，當時她說「希望寫一個女同志不自殺的故事」，長年來透過文字為了性別平權、同志權益等議題發聲。

▲▼ 李屏瑤《台北家族，違章女生》（圖／麥田出版提供）

▲新書《台北家族，違章女生》獲得許多大咖推薦。（圖／麥田出版提供）

這次出版《台北家族，違章女生》獲得許多大咖推薦，包括《俗女養成記》作家江鵝、演員謝盈萱、連俞涵、作家柯裕棻、湯舒雯、黃麗群，她開心說「得到我心中6大女神的推薦！」

而在新書封面設計上，編輯問她有無特別要求，她說「要有黑貓、短髮女生、跟違章建築，其他隨意。」形成了這幅特別的插畫，她也大方分享自家黑貓「布朗尼」的本尊照片，將此書獻給所有「非典型」女生，期望「動搖陽剛與陰柔的對立，我們只需要成為自己。

▲▼ 李屏瑤家的黑貓「布朗尼」，雙魚座。（圖／李屏瑤提供）

▲她大方分享自家愛貓「布朗尼」照片，「我家貓這麼可愛，必須給大家看一下！」（圖／李屏瑤提供）

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