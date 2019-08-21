第一本書就賣30國版權！他親身經歷寫下生死間「倒數與愛的距離」



▲英國作家路克‧艾諾特的處女作《如果天空知道》超揪心！目前賣出30國版權。（圖左／時報出版；圖右／lukeallnutt.com）



記者林育綾／綜合報導

繼2016年轟動全球的暢銷書《當呼吸化為空氣》之後，又一部感動各地讀者的生命故事，英國作家路克‧艾諾特的第一本書《如果天空知道》，目前已賣出30國版權，當時尚未出版的書稿甚至成為高價競標品！他以第一人稱，描寫一位新手爸爸對於罹患罕見疾病「星狀細胞瘤」的兒子的愛與悲傷；因為在現實生活中，他親身經歷過死亡的威脅，也曾經陪伴癌末父親走完人生最後旅程，倒數與愛的距離，被國際媒體和書評評論「超揪心！」「肯定生命的力量，卻又叫人心碎。」該書中文版由時報出版發行。

《如果天空知道》小說講述一對成長環境天壤之別、個性南轅北轍的愛侶羅伯與安娜，在劍橋大學相識、熱戀進而步入婚姻，婚後安娜多次懷孕、流產，好不容易迎來期盼已久的新生命──傑克，他們的第一個男孩活潑可愛。有一天，他們發現傑克的平衡感出現異狀，不時跌倒，就醫後，醫師的診斷逐漸釀成一股不安的恐懼，鎮日盤桓在羅伯與安娜的心中。

傑克罹患的罕見疾病「星狀細胞瘤」，感性的羅伯，不願放棄任何治癒傑克的希望；理性的安娜，選擇接受學習放下，他們用無盡的失眠和不斷積累的帳單，對抗兒子的罕見病，而傑克的健康一會兒好轉，一會兒又急轉直下。

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「當孩子的呼吸聲越來越微弱，這個家也會跟著消失嗎？」全書以第一人稱書寫平凡父親為了病兒，不惜賭上一切的心情。在如今兒童罹患癌症的致死率居高不下，當代父母對兒女的照顧無微不至，噩耗傳來時往往不堪一擊，而這本小說廣受讚譽的原因之一，在於細節的逼真，捕捉了每個家有罹癌或重症兒童者的境況。他們都希望延長子女生命，但讀這本書，看見更多的是成員之間如何抉擇、如何維繫脆弱的感情，如何看待生命的意義。

在現實中，作者路克‧艾諾特除了有記者的身份之外，他也曾是一名癌症患者。2013年36歲那年，他被確診為大腸癌第三期，當時他的長子Tommy只有1歲多，而妻子正懷了第2個孩子。因此路克‧艾諾特在受訪時曾說「化療的陰影、懷孕的妻子、過度活潑的幼兒，若癌症病情擴大加劇，這一切都令我恐懼。

他之所以會開始撰寫《如果天空知道》這部小說，是因為「想為我所愛的人創造一些東西。」因此，他開刀、接受為期6個月的化療，勇敢地對抗病魔，而為了留下回憶，將自身抗癌的經歷，以及曾經陪伴癌末的父親走完人生最後一哩路的親身感受，以主角「羅伯」第一人稱的視角，寫下這部我們每個人都會面臨、懼怕的愛與失去的故事。「當深愛的人被宣判來日無多，我們要如何跨越生死，與最愛的人一起抉擇，共同承擔責任與風險。」

所幸，路克‧艾諾特的病情奇蹟似地康復，目前與妻子、兩個兒子在捷克生活。但正因為他真實的經歷過死亡威脅的恐懼，文字才會特別真摯感人、極具強烈的感染力。

《如果天空知道》書中真實的情感，身為人父的脆弱與溫柔，引發強烈共鳴，是路克第一本書，目前已賣出30國版權，包括英、美、德、西、義、瑞典、丹麥、芬蘭。作家呂政達推薦表示「讓讀者見證到真愛的永恆力量。」獻給所有曾經深深愛過，或者曾失去過的人。小說已於8月20日正式出版，被譽為是繼《當呼吸化為空氣》之後轟動全球的生命故事。