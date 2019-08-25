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自殺的勇氣大於對伴侶說實話？心理作家10點「變自由」是更好替代方案

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩（圖／123RF）

▲在伴侶關係中，常有某一方以「老大」自居而不對等的情況。（示意圖／123RF）

文／伍衛．波薛麥爾（Prof. Dr. Uwe Böschemeyer）

摘自／遠流出版《當時無法說出口》

我一想到印果．F，眼前就浮現一張陰暗的臉龐，彷彿又看到他僵硬的走路姿勢，聽到他輕聲說話。

請繼續往下閱讀...

他沉默地坐在我面前，好一會兒之後，才說：「我太太過世了，自殺了。在她死前一天，我們還恩愛了一番。第二天她就走了。警察找了她好幾天，那簡直是地獄般的日子。最後他們找到她，還有遺書，說她非常愛我，但是她再也無法忍受我太過要求相依相隨。」

他沉默，壓抑哭聲。我試著從他的表情讀出他沒說出口的話。「幾個月前，我們退休了，我們把店賣掉，打算享受生活。我們想上歌劇院、去旅行、辦派對。就是去做我們在漫長的工作歲月中辦不到的事。」他嘆口氣。「其實沒什麼好說的，只是我不明白怎麼會發生這種事。她本來可以告訴我的。」

她本來可以嗎？那她為什麼沒這麼做？她本來就真的可以把自己的困境告訴他嗎？從談話當中得知他是婚姻裡的「老大」，她的「反駁」並不適當。他決定什麼是「正確」的，她照他想要的做。只不過這回不一樣。

那麼為什麼她不能告訴他「那件事」？他強勢到讓她沒有勇氣和他說起讓她自殺的事？自殺的勇氣大於對他說出困擾的膽子？她從不曾說起他們關係的困難之處，似乎根本沒有困難。

在她自殺前一天，在她和丈夫如此親密的那一晚，她內心究竟怎麼想的？我們不知道。那麼我們知道什麼？知道她如此絕望，知道她無法對他說出來。

印果後來接受幾次諮商，我對他是否有幫助？或許並不多，因為其中的荒謬——我認為她的自殺就是這麼回事——沒有任何一絲意義。

如果我還有機會和他談話呢？我會鼓勵他仔細回憶起他們共同經歷的美好時光，激勵他說出他巨大的悲傷，並且大哭一場。

然後問他，我們是否有什麼話應該談。

省思

伴侶之間的關係非常容易受到一種不幸趨勢的左右，也就是「其中一方想佔據另一方」。兩人分手後經常聽到一句可怕的話證實這個想法：「要是他／她死掉就好了！比起分手，我更能忍受死別。」

想殺死所愛的人，亦即開始想「擁有」他人。有這種傾向的人一旦被伴侶拋下，對他而言就像失去自己的一部分。因為他把對方（誤）以為是自我的延伸、是個人的擴張和補充。因此會按照自己的想法調整對方，而且並不總是明顯具有攻擊性。

另一方面：面對佔有慾強的伴侶，肯定不容易反駁對方的意見。但是，當他人對自己的限制超過可忍受的程度，逃避——不管向內或向外——卻不是值得稱許的方式。迴避比較強的力量可以理解、可以領會，那符合人性；但是，迴避也代表著沒有自由選擇及行為的能力，這也特別符合人性。

▲▼自由／做自己／女性主義／背影。（示意圖／圖／Ryan Moreno／取自免費圖庫stocksnap）
▲「變得自由」是更好的替代方案。（示意圖／Ryan Moreno，取自免費圖庫stocksnap）

變得自由是更好的替代方案

真的有這種可能嗎？有的。什麼是自由？自由不只是一個語詞，而是充滿力量、堅強、開闊且富有情感的事情。每個人都有自由的機會，能在一定的界線內自由行為。

自由的機會是每個人的精神本質之一。我們可能輕忽它、否認它、壓縮它。我們可能忽視它、輕視它、停止尋找自由，我們可能透過敏銳思考將自由描述成幻覺。但是找到、重新尋回以及發掘自由的機會，在生活中實踐自由的可行性，只要我們活著一天，我們內心就擁有這個機會。

決定我們生命的，最終並非基因、教育、社會狀態，也不是我們存在的時代，而是我們是否運用與生俱來的自由。但是，要怎樣變得比較自由呢？

個人目前的自由「狀態」是什麼樣子，個人自信狀態如何，是否依照正道行事，對生命有多熱愛，具體想像這一切的人就會比較自由。

允許自己渴望自由，例如當自己期望已久的夢想即將實現的時候，不讓自己立刻逃避的人會比較自由。

不斷回想個人和自由的經驗，例如曾經放膽地發表演說的人，會比較自由。

盡量告別從前所受的傷害，並且平和地接受過往的人會比較自由。這個任務非常重要。唯有我們解開痛苦記憶的束縛，我們才能堅定而且自由的生活。

只有認知通往自由之路上的阻礙，並且盡可能加以排除，例如戒除急躁、自我中心、對生活的焦慮和放縱的人，就會比較自由。

尊重個人界線，例如自身憂鬱、缺乏創意或自己的社會階層的人，會比較自由。

將不符合個人的界線盡可能往外推，樂於尋找個人隱藏的自由空間的人，會比較快樂。

一再把自由的目標變成磁鐵，一再思考、感受、期待以及實現個人想達到的事情，就會比較自由。

越來越喜歡承擔責任，樂於成長，不僅看到自己的需要，也看到周遭所需的人。

體會到信仰是種冒險，需要魄力，並且因此貫徹實踐的人。


★本文引自遠流出版《當時無法說出口》一書。作者伍衛．波薛麥爾（Prof. Dr. Uwe Böschemeyer），是德國暢銷書作家，也是醫學教授、心理治療師，師承維克多．法蘭可（Viktor E. Frankl）創立的「意義療法」(Logotherapy)，引導人們探索生命存在的價值與意義，並以積極的態度來確立生活目標、正向面對生活。

常常我們有些想法、感覺及恐懼想要告訴他人，卻一個字也說不出來。因為擔心對方的反應，因為羞愧，或是因為不想傷害談話對象。「沉默」對人際關係會造成多大的傷害，時常要經年累月之後才看得出來，而我們從外在很難判斷，為何對方把祕密藏在心裡許久，卻沒有勇氣說出口。

此書透過16個案例，鼓勵讀者探究自己那些「說不出口」的原因，將被壓抑的、超過個人心靈所能承擔的事件、經歷托付給某個人，甚至是應該知道的那個人，讓彼此獲得更深層的理解。因為，唯有我們解開痛苦記憶的束縛，我們才能更堅定而自由的生活。

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