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大稻埕新開書店「青鳥居所」試營運！蜿蜒迷宮藏書6千、百年前思想啟蒙原點

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▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）
▲台北大稻埕迪化街即將新開書店「青鳥居所」，蜿蜒迷宮格局預計藏書6千本。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

在書店熄燈消息不斷的年代，台北大稻埕即將新開一間藏書6千本的「青鳥居所」書店，創辦人蔡瑞珊提到，大稻埕是1920年代台灣文化與民主意識啟蒙的起點，書店落定於有意義的歷史街區和建築，承接了探索思想的重要任務。青鳥居所預計於8/27(二)試營運，但只提供飲品服務；9/7(六)正式開幕當天，將邀來多位藝文界大咖，超華麗名單和馬拉松式論壇講座，拉開這場承接「百年思想」的序曲。

台灣的民主、文化與思想並不是一開始就存在，而是經過長達百年的累積，形成現在的樣貌，書店的存在，更是對於城市的文明思想貢獻功不可沒。距今大約百年前的1920年，民主自覺的浪潮來到台灣，也是台灣文化確立的開端，而大稻埕是當時相當繁華的地方，更可說是近代台灣文化與政治啟蒙的起點。包括民主自覺的重要人物蔣渭水，1926年也在當地開設「文化書局」。

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）
▲「青鳥居所」進駐1920年代位於大稻埕具有歷史意義的建物。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

請繼續往下閱讀...

如今大稻埕的迪化街上，除了有「Bookstore 1920s」書店，又吸引了「青鳥居所」棲息在此。蔡瑞珊曾宣告「不會放棄繼續開書店」，也一直想開一間具有「文化原點」意義的書店，這個念頭已經在心中多年了，直到今年因緣際會結識了在大稻埕展開「老房新文化運動」的靈魂人物周奕成，透過他決定承租這間位在迪化街的美麗老房，7月簽約落定，歷經約2個月裝潢與佈置，9月正式開幕。

▲▼ 青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／青鳥提供）
▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊曾宣告「不會放棄開書店」 。（圖／青鳥提供）

蔡瑞珊說，「青鳥居所」這棟建築在1920年代是大稻埕上的高進塩館，也是如今周奕成的世代文化創業有限公司租下的第9棟街屋鄉藝埕，書店座落於歷史建物和有意義的歷史街區裡，同一景致連結不同年代，有承先啟後的意義，期望與大稻埕在地的新舊夥伴，接續百年前燃起的文化火炬，一起探索與創造當代台灣的思想、文化運動。

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）
▲「青鳥居所」尚在佈置中，8/27試營運，9/7正式開幕。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）
▲這間老屋有懷舊的木格窗、紅磚地，還有陽光露台、平台，蜿蜒如迷宮般的格局。

這棟歷史建物本身有三進，第一與第二進是青鳥、第三進是東南亞的季風帶、草根書室，兩相攜手合作，讓多元的族群文化在此地交流。書店設計的夾層上方有平台、陽光下有露台，人在其中走路有蜿蜒感，如同迷宮般的設計，讓讀者與書共舞，在爬梳思想的過程中探索。

書店預定藏書6千本，包含文藝（音樂、電影、藝術、建築、表演攝影）、文學、思想與生活風格。書櫃一共分成五大主題Ideas factory、The labyrinth，Knowledge bar、Reading Corner、To the South。

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

▲▼書店預定藏書6千本，書櫃一共分成五大主題。目前陸續將書上架與佈置中。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

事實上這是青鳥第3間進駐歷史建物的書店，2016年蔡瑞珊在台北百年古蹟「華山1914文化創意園區」開設「華山青鳥」；2018年底至屏東的孫立人將軍行館開立「南國青鳥」（此地前身為1937年的日本陸軍飛行第八聯隊隊長官舍）。如今「青鳥居所」在大稻埕百年老屋落地，她期許能成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，創造與歷史空間的對話，拉近人與書本的距離。

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

▲▼青鳥居所書店落定於有意義的歷史街區和建築，承接了探索思想的重要任務。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）
▲青鳥居所裝上招牌後，吸引街坊鄰居和遊客的好奇和期待。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

「青鳥居所」從裝潢完成並裝上招牌後，街坊鄰居、路過遊客都紛紛好奇與期待，預計於8/27(二)試營運，但當週只提供飲品服務，目前仍陸續將書本上架、打造細部佈置。

9/7(六)正式開幕日當天，將邀來多位藝文界大咖，以「昨日的世界，明日的我們」為題，進行一整天的百年思想論壇、詩歌派對，華麗名單包括中研院研究員和作家吳叡人、世代文化創業群負責人周奕成、台文館館長蘇碩斌、國立中央大學歷史所副教授兼所長蔣竹山、季風帶文化董事林韋地⋯等人出席，緊扣著1920年的大稻埕，拉開百年思想的序曲，重新成為城市裡探索思想的起點。

青鳥居所

地址：台北市迪化街一段198號

臉書專頁：青鳥居所

營業時間 ：10:00- 18:00（飲品供應至17:30）晚間以活動調整，例假日不提供訂位服務，無固定店休，以粉專公告為主。

8/27(二) 試營運期間只提供飲品服務，飲品部分視現場狀況而定。

9/7(六) 正式開幕活動「昨日的世界，明日的我們」報名請進：https://bit.ly/2ZjrJOJ

▲▼青鳥居所開幕活動（圖／青鳥居所）

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關鍵字：青鳥居所,書店,迪化街,大稻埕,老屋,老房,蔡瑞珊,青鳥書店

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