演藝圈婚變不斷！爆紅作家揭露女性心理：失去自我是為了填補感情缺口

▲婚變或感情生變不一定是因為第三者，有時比我們想像得更難解（示意圖／視覺中國CFP）



記者林育綾／綜合報導

梁靜茹傳出婚變消息、宋慧喬與宋仲基離婚，近期許多名人陷入感情風波，震驚社會各界引發討論，然而摧毀一段感情的因素不見得是第三者，有時比我們想像中更難解。國際暢銷作家莎拉・佩卡寧（Sarah Pekkanen）創作心理驚悚小說《我們之間》，情節以扭曲的婚姻關係揭露女性心理，心機尺度挑戰《控制》，史蒂芬史匹柏製片公司更已搶下電影版權，中文版小說將由三采文化在8月底發行，就連小S、鄧惠文醫師和御姊愛都力推。



▲Tony和梁靜茹傳出離婚傳聞，震驚各界討論。（圖／翻攝自梁靜茹微博／天熹娛樂提供）

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暢銷作家莎拉・佩卡寧與超強暢銷書編輯奎兒・漢德瑞克斯（Greer Hendricks）共同聯手，創作了心理驚悚小說《我們之間》(The Wife Between Us)。該編輯曾經打造出暢銷的女性小說《穿著 PRADA的惡魔》、《豪門保姆日記》，都被改編成電影搬上大螢幕。

而《我們之間》在美上市時，馬上造成熱議，獲選為亞馬遜網站年度最佳書籍，攻佔《紐約時報》暢銷榜長達10週，更確認將於28個國家上市，而 台灣確定出版後，小S、律師娘、作家御姊愛、諮商心理師許皓宜、精神科醫師與榮格分析師鄧惠文也紛紛盛讚推薦。

▲暢銷作家與暢銷書編輯的華麗組合！她們創作《我們之間》，心機尺度震驚文壇。左與右：莎拉・佩卡寧（Sarah Pekkanen）、奎兒・漢德瑞克斯（Greer Hendricks）（圖／三采文化提供）

三采出版介紹，《我們之間》當中一段婚姻，卻有3人精心算計，以妻子、第三者的變換視角探討「信任」、「謊言」、「安全感」以及過度的「感情寄託」，對愛情與婚姻造成的影響。

在一段感情中發生的事情，會因為雙方不同的觀點與情緒，而有不同的看法，如同書中提到「我們都喜歡用幻覺裝飾記憶」，編輯奎兒曾在採訪中表示，希望可以透過這個故事，探討我們如何在感情世界中，透過「幻覺的濾鏡」回看自己的人生。

▲《我們之間》被喻為是繼《控制》之後，最巧妙的心理驚悚小說，史蒂芬史匹柏製片公司更已搶下版權拍攝。



《我們之間》被喻為是繼《控制》之後，一樣讓人猜不到結局的心機尺度，史蒂芬史匹柏製片公司更搶下版權，即將翻拍電影，已確定會由《列車上的女孩》團隊製作。

《我們之間》藉由妻子與第三者的不同視角，探討期待「理想伴侶」以及為了成就美好的愛情，過度付出自我，對感情造成的危險影響，更揭露了許多女性的心理「失去自我是為了填補感情缺口」，不僅對女性角色有深入完整的描寫，也探討女性把讚美視為「甜蜜的束縛」、幫對方的「情緒勒索」做合理解釋，最後連拒絕對方都擔心會被當作背叛。

小說在海外引起女性網友熱烈討論，「同樣身為女人，真的會對那種心境感同身受。」、「你的心會欺騙你，親眼見到的不一定為憑。作者忠實地描繪出我們深陷愛情時會有多盲目，讓我闔上書後忍不住問自己，我也會跟主角一樣嗎？」

作家御姊愛也驚嘆推薦，「這是一本讓人完全停不下來的小說，不只是討論婚姻，更是解剖人性。作者一層層剝開事實的真相，一次次粉碎讀者原先的預期。你所以為的，時常不是事實的全貌。很久沒有讀到完全無法預料也找不到破綻，如此精彩絕倫的書了！」

《我們之間》電影上映時間未定，若喜歡充滿祕密的故事，又等不及電影上映，三采文化出版社已搶下小說版權，中文版小說將於8月底出版上市，讀者可搶先看小說。