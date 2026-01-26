　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林　見證中華電信植樹成果

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲創作型才女歌手吳汶芳受邀參與中華電信ESG造林成果驗收，現場展示其利用海洋廢棄物與剩餘皮革製成的環保飾品，傳遞永續生活理念。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

為了讓下一代擁有更美好的綠色地球，中華電信與林業及自然保育署攜手推動「8年15萬棵」植樹造林復育計畫，如今這項雄心壯志的計畫已正式邁入第三年！日前，團隊特別重回桃園蘆竹海岸進行成果驗收，現場除了有林業署的專業關主，更邀請到熱愛海洋的創作型才女歌手吳汶芳化身「生態偵探」，帶領大家直擊這道守護台灣海岸線的綠色長城。

從戴資穎的承諾出發　築起海岸長城

回顧兩年前，主持人小孟親眼見證了中華電信邀請永續發展大使戴資穎宣示「拍下勝利，種下樹木」的計畫啟動，小戴當時親手種下樹苗，將近3,000棵的海岸防風林就此紮根。

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

小孟在現場興奮地與觀眾分享：「就讓我們來看看當初種植的成果吧！」看著如今已成雛形的林帶，這道綠色屏障正默默保護著沿海生態與防止風害。

「生態偵探」吳汶芳現身！分享與大海的療癒奇緣

本次活動的一大亮點，莫過於熱愛水上運動的來賓吳汶芳。小孟好奇詢問吳汶芳是如何與海洋結緣，吳汶芳感性地回憶起她因失戀被朋友帶著去海邊衝浪的故事，「我就趴在那浪板上，發現整個人是被海洋給圍繞包圍住，就看到眼前那個太陽從我面前升起，覺得這個世界真的太美、太漂亮！」

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

但美景背後的現實卻讓吳汶芳大受震撼：「衝完浪上岸，就看到沙灘上滿地的垃圾。」因為這份心疼，她開始思考身為公眾人物能做出什麼改變，進而創立了個人環保品牌「無垃不作」。吳汶芳大方展示耳邊閃閃發亮的耳環：「這個就是我的品牌作品，下方裝飾海玻璃，然後耳環上的皮革則是使用海廢料來重新組裝。 」

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

神祕關主攔路考驗！解密海岸防風林大學問

正當兩人走入林間，一位神祕人物突然現身。原來是林業及自然保育署新竹分署的吳學平主任，他幽默地自嘲自己不是可疑人物，「我在進行海岸防風林樹木的監測工作。」但他還化身為今日關主攔路挑戰，要考考小孟與吳汶芳關於防風林的相關知識，笑說「答對才能離開喔！」

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

第一題是為什麼要種植防風林？吳汶芳搶答：「防風林是為了要防寒、防風 」，並補充「應該是還有要保護農作物，像是蔬菜、水果之類的」；小孟則點出關鍵：「可以維持聚落的穩定 」。

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

第二題是常見的防風林樹種有哪些？小孟迅速觀察四周後回答：「我知道有種叫木麻黃 」、「我剛剛看了一下，我好像有看到黃槿 」，汶芳也默契接話：「林投！」吳學平主任對兩人的回答表示肯定，並深入補充第一線防風林需具備「抗風、耐鹽、耐乾旱、深根性」的特性 。

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

此外，小孟也向主任問出專業提問：「除了北台灣，中華電信在南台灣的嘉義布袋也有種植保安林，樹種有不同嗎？ 」主任詳細解釋，雖然樹種相似，但南部因有「地層下陷」的問題會導致積水，「通常我們就是會挖溝，我們會挖土丘來種樹。」

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

上山下海不遺餘力　目標八年十五萬棵樹

看著兩年前種下的樹苗如今迎風挺立，吳汶芳感性地說：「有防風林作為綠色屏障，其實對於周遭的沿海居民居住環境來講是更舒適的。」

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

中華電信的ESG腳步遍及全台，從桃園復興的竹林、宜蘭太平山、新竹大鹿林道到嘉義布袋，真的是「上山下海、不遺餘力」。小孟最後強調，這項計畫的目標是在8年內種下15萬棵樹 ，「一起為台灣、為地球都盡一份心力！」

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,桃園,蘆竹,植樹,防風林,海岸,吳汶芳,ESG。（圖／翻攝自影片）

中華電信桃園蘆竹植樹防風林海岸吳汶芳ESG

