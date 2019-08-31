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精神分析看金瓶梅　潘金蓮可能是抖M？一再通姦是「渴望被羞辱」

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▲▼ 龔玥菲在電影《新金瓶梅》中主演潘金蓮（圖／電影《新金瓶梅》）

▲用心理學精神分析的角度看《金瓶梅》，發現潘金蓮可能是現代人常說的「抖M」？圖為龔玥菲在電影《新金瓶梅》中主演潘金蓮。（示意圖，非當事人／電影《新金瓶梅》）

記者林育綾／綜合報導

用心理學精神分析的角度看《金瓶梅》，發現潘金蓮可能是現代人常說的「抖M」？畢業於台大醫學系的作者王溢嘉，30年前因緣際會受邀以精神分析解讀潘金蓮，沒想到後來相關邀稿不斷，甚至集結出書，在1989年出版後發行了近20刷，近來他重編該書《新編古典今看》，揭露了潘金蓮一再通姦可能是「渴望被羞辱」甚至被虐的深層心理。

王溢嘉有「鄉民古文新解始祖 aka 古人的精神分析心理醫生」之稱，大約30年前受到師大中文系的鄭明娳教授邀請，希望能為她在《台北評論》策畫的「從古典文學看中國女性」專題裡，從精神分析的觀點來分析《金瓶梅》裡的潘金蓮。

請繼續往下閱讀...

當時他從未分析過文學作品，原本想以「忙」為理由逃遁，但拗不過鄭教授的熱心與盛情還是答應，寫了〈從精神分析觀點看潘金蓮的性問題〉一文（現稍事增改，更名為〈誰是潘金蓮：《金瓶梅》裡的淫婦與性事〉）。沒想到此後相關邀約不斷，當《台北評論》停刊後，主編林耀德又邀請他到《台灣春秋》，以「古典今看」專欄名稱繼續寫。

後來的文章多到足以出書，他分析了《紅樓夢》林黛玉，也以「薛仁貴與薛丁山」的故事談論「伊底帕斯情結」。若從現代網路流行用語的角度看，他所分析的《三國演義》諸葛孔明可能是個「控制狂」；而《白蛇傳》的法海則有「道德魔人」嫌疑。

他在分析《金瓶梅》潘金蓮一文裡，談到故事裡頭的「性象徵」，例如借「瓢」和「棒槌」都是暗指女性、男性的性器官；也提到潘金蓮不論從傳統中國或西方觀點看，都是「性過度」(hypersexaulity)的女人，旺盛的性慾（本我）與薄弱的道德意識（超我）驅使她成為追求更多實質的性高潮者。

▲▼ 龔玥菲在電影《新金瓶梅》中主演潘金蓮（圖／電影《新金瓶梅》）

▲潘金蓮可能「渴望被羞辱」？（示意圖／電影《新金瓶梅》）

其中一部分提到，潘金蓮一再通姦可能是「渴望被羞辱」。當潘金蓮想色誘武松不成，被武松扒衣跪在武大郎的靈堂前，就要被宰殺的她居然誤以為武松是要和她玩性遊戲，因為在〈潘金蓮醉鬧葡萄架〉那一回裡，西門慶就是用潘的裹腳布，把她條腿綁在葡萄架上恣意玩耍，可說是兩人最酣暢淋漓的一次性演出。

而用佛洛伊德的觀點來看「綁腿玩」，其實是一種「被虐」行為，佛洛伊德認為不少女性之所以一再通姦、東窗事發，受人唾棄，甚至開膛剖肚，她們真正要滿足的並分亢進的性慾，而是被羞辱、被虐待的渴望。佛洛伊德曾進一步指出，性交是女性在接受男性性器的穿刺，受精也是女性卵子被精子刺破（受損），月經、妊辰、生產也是讓女性受苦的折磨，被虐是女性的本質。若以此觀點來看，潘金蓮寧可受人唾罵也要如此，是為了滿足被羞辱、被虐的渴望。

不過王溢嘉個人又認為，潘金蓮的心靈世界或許沒有那麼「深奧」，《金瓶梅》作者蘭陵笑笑生的心思也沒有這麼「曲折」，潘金蓮的性滿足少有被虐的成分，而蘭陵笑笑生的創作應另有其他用意。他將潘金蓮當成一個有血有肉的人來分析，但事實上，她只是由蘭陵笑笑生用一堆文字創造出來的幻影。

〈誰是潘金蓮：《金瓶梅》裡的淫婦與性事〉一文的篇幅不小，王溢嘉提到過去許多文人雅士，都從各種角度去探討這本小說和人物，卻都很少觸及它真正的主題，也就是性的問題。他當年以醫師的身份「名正言順」來談，謙虛說依照自己簡單的心思來看，《金瓶梅》無疑是一本淫書、潘金蓮則是一名淫婦，而身為藝術家的蘭陵笑笑生，應不會只是「志在寫一本黃色小說」而已，想描繪的是存在內心深處、一些模糊又與人生真諦有關的東西，也就是「原型」。

他認為，在蘭陵笑笑生勾勒「淫婦原型」的過程中，自覺或不自覺地表露、宣洩了他的性幻想，同時對於所創造的「淫婦」，在「陽」的一面，給予了公式化的道德譴責；在「陰」的一面，卻也暴露了一般男性對此的懼怖。

關於王溢嘉撰寫〈誰是潘金蓮：《金瓶梅》裡的淫婦與性事〉，全文收錄於有鹿文化出版《新編古典今看》一書，該書睽違30年由重新編增，已在8月下旬發行。

▲▼王溢嘉《新編古典今看》。（圖／有鹿文化提供）
▲王溢嘉《新編古典今看》。（圖／有鹿文化提供）

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