再飛3年！華山青鳥書店續約至2022　藏身文創園區「有心才能找到入口」



▲再飛翔3年！藏身華山文創園區的「華山青鳥書店」確定續約至2022年。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

在書店一間間熄燈的時代，有好消息都讓愛書人為之振奮！位於台北華山1914文化創意產業園區的「華山青鳥」書店，原訂今年9月底租約到期，如今確定再續約3年，將會陪伴喜愛書店的人們到2022。書店創辦人蔡瑞珊昨（6日）接獲通知時表示「坐在書店裡感動得快要哭出來」，她形容這裡像是「思想的燈塔」，經營3年這裡依然維持初衷的純粹，儘管沒有明顯入口指標，但就像青鳥尋找幸福的寓意「有心人就會找到」，更期許這間書店能開100年！



▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊曾宣告「不會放棄繼續開書店」，也感動華山青鳥能再續約3年。（圖／青鳥書店提供）

「華山青鳥書店」位於台北華山文創園區的2樓，像是在半空中飛翔的思想青鳥，人們必須爬上宛如野台的階梯，穿過那座不顯眼的空橋，彷彿通往知識的魔幻國度，準備與某一本書的靈魂相遇。

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▲「華山青鳥書店」藏身在台北華山文創園區的2樓，外觀沒有明顯指標。（圖／記者林育綾攝）



▲穿過空橋即能通往書本的國度。（圖／記者林育綾攝）

經常到華山文創園區的人，或許都造訪過這間書店，也或許從未留意經過，畢竟除了剛開幕時期有過大型指標，此後沒再設置明顯的廣告文宣指引。有人曾勸她增加告示牌，或在1樓加上說明，但蔡瑞珊說「我都覺得沒必要」。

她認為「人們對於知識的渴望會突破門檻」，因此想要尋求知識的人就會找到入口，就像青鳥象徵「尋找幸福」寓意，「有心人就能找到。」也認為每本書，都可能是命定中可以帶給你幸福的書籍。



▲書店空間的屋頂3個斜角切除，設計成3個三角窗，光線能溫和平衡照入室內。（圖／記者林育綾攝）

空間的建築當初由邱文傑建築師所設計，他突破了限制，在不破壞古蹟前提下，串起2樓、向上擴大華山的展區。特別的是書店裡3個「三角窗」設計，讓陽光能以溫和的方式，四面八方、平衡地照入室內，象徵人類無法獨立生存，必須與自然萬物共生。

一般店家都希望店面能設置在「人來人往」顯眼處，不過當初蔡瑞珊對這個空間可說是「一見鍾情」，一看到就覺得「它是個書店！」因此從2016年開始了青鳥書店，當時還期許「希望是一間百年書店」，至今經營3年，接到續約消息後也感動說「能夠在邱文傑建築師所設計，充滿靈性的三角窗下，看著飛揚的青鳥，覺得幸福！」夜晚時，從三角窗飄出的燈光，也照亮了華山。



▲▼書店位置不顯眼，但蔡瑞珊覺得沒必要另做告示牌，她認為想尋求知識的人會找到入口。（圖／記者林育綾攝）



華山青鳥的藏書約維持在2500本左右，她以「思想的燈塔」來定位這間書店，認為它就像一座自由的燈塔，在選書上也相當自由和特別。由於華山文創園區時常舉辦展覽，書籍會跟隨不同主題的展覽或時下議題來挑選，也通常有設計類的書，暑假期間也會有繪本、適合親子的類型，都賣得相當不錯。



▲華山青鳥堅持只賣新書，也常舉辦講座活動。（圖／取自青鳥 bleu&book臉書）

而書店堅持只賣新書，也多半以原價販售，因為她認為這是「能讓整個環境產值變高」的做法。蔡瑞珊接受《ETtoday新聞雲》訪問時曾透露，其實賣新書的利潤很低，每本只有3成左右，跟二手書的高利潤差很多，若要再以折扣來競爭，利潤又更低了。

但她堅持這麼做，不是想對立二手書市場，只是個人的選擇，她認為總要有人販售新書，才能讓出版界持續活絡，刺激作家持續生產和創作，人們也能交流新的思想。「我無意跟出版社殺價，也不想跟經銷商談價錢。彼此都很辛苦，應該是創造更多財源，讓整個環境的產值變高。」而華山青鳥的店員也透露，到這裡的客人多半不會問有無折扣，她們都很感激，依然很多人支持實體書店的生存。



華山青鳥

地點：華山1914文化創意產業園區

地址：台北市中山區八德路一段1號

時間：10:00-21:00

臉書：青鳥 Bleu&Book

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