24歲孕媽「追求好生活」慘淪性奴　38萬賣出…懷胎5月跳窗逃命

▲懷孕5個月的斯洛伐克女子到蘇格蘭打拚,卻被販賣成為性奴。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

一名24歲的斯洛伐克籍女子稱,懷孕後為了追求「更好的生活」來到蘇格蘭,卻落入皮條客手中,以1萬英鎊(約為新台幣38萬)賣給尼泊爾男子尼爾(Nel)。她表示,對方自認兩人是夫妻關係,一天到晚想要上床,出門前還會確保「老婆」被鎖在家裡,哪裡也不能去。最後,被害女子挺著5個月身孕跳窗,終於成功脫逃。

根據《太陽報》報導,皮條客和尼爾討價還價,敲定以1萬英鎊「成交」後,就把被害人獨自留在現場,揚長而去。女子聲明,明確向對方表示「想要離開」,但是卻被回應「我已經為妳付錢了」,「尼爾帶我去普萊馬克(Primark)買衣服以後,就把我帶回家。」

