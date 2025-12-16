槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

▲雪梨邦迪海灘恐攻，成為澳洲30年來最嚴重槍擊案。（圖／達志影像／newscom）



記者吳美依／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）16日證實，雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻凶手受到「伊斯蘭國（IS）極端思想」驅使而犯案，其中一人2019年曾被當局調查，但當時未被列為重點對象。這是該國近30年來最嚴重的槍擊事件，已造成16人喪命、數十人受傷。

艾班尼斯接受《澳洲廣播公司》（ABC）採訪時表示，2名槍手「受到伊斯蘭國意識形態驅使，這種意識形態已經存在超過10年並且導致了仇恨，在此案例中更促使（槍手）進行大規模謀殺。」此前報導指出，槍手車內發現2面伊斯蘭國旗幟。

艾班尼斯透露，儘管其中一名槍手曾於2019年接受當局調查，但當時未被視為值得關注的對象，也因此沒有接受持續監控，「他在那之後是否進一步激進化，情況究竟是什麼樣，將是進一步調查的主題。」

▲澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

艾班尼斯表示，政府正盡最大努力對抗反猶主義，但「反猶主義已經存在很長一段時間，這就是問題所在。」至於伊斯蘭國的意識形態過去10年、尤其2015年以來導致一些人激進化，並且走向這種極端立場，「這是一種充滿仇恨的行為」。

艾班尼斯也宣布，將進一步強化澳洲已經非常嚴格的槍械管制法律，限縮持槍許可證的發放條件、可持武器數量與許可證有效期限，「人可能會在一段時間之內變得激進。許可證不該是永久有效。」

過去近30年，澳洲被認為擁有世上最嚴格有效的槍械法律。1996年亞瑟港大屠殺（Port Arthur massacre）導致35人喪命後，當時的保守派政府制定嚴格法規，促使槍械數量急遽減少。在一次幾乎前所未有的全國合作中，聯邦政府與各州聯手限制半自動武器，強化持槍許可證條件，要求已獲批准的合法持槍者，提供擁有武器的「真正理由」。

▲澳洲警方守在槍手住處外。（圖／路透）

目前，警方已逮捕在澳洲出生的24歲槍手納維德（Naveed Akram），與他共同犯案的50歲父親薩吉德（Sajid Akram）則在現場遭擊斃。其中，薩吉德1998年持學生簽證抵澳，2015年起合法持有槍械許可證，登記擁有6把武器。

這次攻擊專門針對猶太裔澳洲人，受害者年齡介於10歲到87歲，包括1名大屠殺倖存者及2名拉比（Rabbi，猶太教精神領袖或宗教導師）。一名英勇民眾與槍手搏鬥奪槍而受傷，目前正在醫院接受治療。

血腥10分鐘時間軸！ 澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命



曾是模範國！澳洲人「今擁400多萬把槍」 黃金標準失靈了



槍手車內驚見IS旗幟！澳洲30年最嚴重槍擊 政府擬再收緊槍枝法