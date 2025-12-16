北海道地震警報解除？專家示警風險未除　3種可能情境曝光

▲日本青森縣東方外海本月8日深夜發生芮氏規模7.6強震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣東方外海本月8日深夜發生芮氏規模7.6強震後，日本氣象廳首度發布的「北海道・三陸外海後續地震注意資訊」，已於16日凌晨0時正式結束。不過，官方與多名地震專家同聲示警，這並不代表巨大地震的風險已經消失，未來仍可能出現規模7至9級不等的地震，民眾仍須持續做好防災準備。

京都大學防災研究所教授西村卓也指出，後續地震風險不會在短短一週內歸零，過去案例顯示，地震周邊區域的活躍狀態可能持續相當長時間。他以1994年「三陸遙沖地震」為例，指出主震發生約10天後仍出現最大餘震，提醒民眾不可掉以輕心。

同樣來自京都大學防災研究所、專精日本海溝地震研究的伊藤喜宏教授也直言，「一週」只是氣象廳設定的行政參考期間，從地震學角度來看，風險何時下降並無明確界線，建議未來約一個月內仍應持續觀察與警戒。

伊藤指出，長時間維持高度緊張確實不容易，但至少應再次檢視這段時間內重新調整的避難體制與家中防震措施，避免隨著警報解除而鬆懈。

綜合多名專家分析，未來需特別留意以下3種可能發展情境：

第一，是在這次震源區南側或東側，發生芮氏規模7級左右的地震。專家指出，本次地震與1968年「十勝外海地震」震源區僅部分重疊，仍有未破裂區域持續累積應變能，一旦釋放，恐再引發中大型地震，且震央更靠近海溝，海嘯高度也可能更高。

第二，是發生俗稱「海嘯型地震」的情況。這類地震在陸地上的搖晃並不特別劇烈，卻可能引發巨大海嘯。專家提醒，近期地震活動正向東側擴展，接近1896年「明治三陸地震」區域，雖然發生機率極低，但歷史上確曾沿日本海溝出現，仍需納入風險考量。

第三，也是最極端的情境，則是北海道外海發生芮氏規模9級的超巨大地震。伊藤指出，2011年東北地方太平洋外海地震前，也曾觀測到慢滑移現象與規模7級前震，若類似狀況在北海道外海、特別是襟裳岬南方發展，破裂一路延伸至根室外海，仍存在極低但不可忽視的風險。

專家強調，民眾不需過度恐慌，海嘯型地震與規模9級地震的發生機率都相當低，但一旦真的發生，正確的避難行動將攸關生死。若未來感受到比12月8日地震「搖晃更慢、幅度更大」的震動，應立即判斷可能伴隨高海嘯風險，毫不猶豫地遠離沿岸地區，優先確保自身安全。