史上第一人！　馬斯克身價突破18.8兆元

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著市場盛傳太空探索科技公司SpaceX準備以高達8000億美元（約新台幣25兆元）的估值公開上市，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）資產淨值正式突破6000億美元（約新台幣18.8兆元），成為史上首位身價達到此一里程碑的人。

《富比士》報導，馬斯克早在10月就已成為全球首位資產超過5000億美元（約新台幣15.6兆元）的超級富豪。根據路透社上周披露的消息，馬斯克目前持有SpaceX約42％股權，該公司正積極為明年上市做準備。若以市場傳出的8000億美元估值計算，SpaceX將為馬斯克帶來約1680億美元（約新台幣5.2兆元）的資產增值，使其總身價在美東時間9日中午達到約6770億美元（約新台幣21.2兆元）。

除了SpaceX，馬斯克在電動車大廠特斯拉（Tesla）持有約12％股份，也是其財富的重要來源，儘管特斯拉今年以來銷售表現受到外界質疑，但股價仍累計上漲約13％。15日特斯拉股價再度上漲近4％，主因是馬斯克表示，公司已開始在沒有前座安全監控人員的情況下測試自動駕駛計程車（Robotaxi），進一步強化市場對其自駕技術的想像空間。

此外，特斯拉股東11月通過一項高達1兆美元（約新台幣31.4兆元）的薪酬方案，成為企業史上規模最大的報酬計畫。該決議顯示投資人對馬斯克長期藍圖的支持，包括將特斯拉轉型為結合人工智慧與機器人技術的科技巨擘。

馬斯克在人工智慧領域的布局同樣受到關注。根據媒體報導，他創立的AI新創公司xAI正就新一輪募資與投資人進行深入談判，計畫以2300億美元（約新台幣7.2兆元）的估值籌集150億美元（約新台幣4702億元）資金，顯示市場對其AI版圖的高度期待。

對於上述財富變化與上市、募資傳聞，馬斯克本人、特斯拉、SpaceX與xAI均未立即回應路透社的置評請求。