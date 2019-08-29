　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國民眾28日晚間走上街頭抗議首相強生（Boris Johnson）暫停國會（圖／路透）

▲英國民眾28日晚間走上街頭抗議首相強生（Boris Johnson）暫停國會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）於28日宣布，已獲女王伊莉莎白二世正式同意，將從9月中旬起「暫停國會議程」1個月，10月14日再次開啟新會期。此舉引發強烈反彈，許多人批評政府為了強行通過「無協議脫歐」毀壞民主憲政，民眾走上街頭示威，網友發起連署要求「不要讓國會休會」，1天就累積超過110萬份簽名。

▲▼超過100萬英國人民連署要求不要暫停國會。（圖／翻攝Petitions UK Government and Parliament）
▲超過110萬人連署，要求不要暫停國會。（圖／翻攝Petitions UK Government and Parliament）

署名強斯頓（Mark Johnston）的網友在英國政府與國會連署網站上提案，希望「不要讓國會休會」。他在內文中提到，「除非《里斯本條約》第50條的期限已經充分延期，或者英國退出歐盟的意圖取消，否則國會絕對不該被暫停或解散。」截稿時已獲得110萬份連署。

▲▼英國民眾28日晚間走上街頭抗議首相強生（Boris Johnson）暫停國會（圖／路透）

▲抗議人士批評暫停國會是「破壞民主」。（圖／路透）

民眾28日晚間聚集在西敏寺的國會大廈外面，手舉「反對脫歐」標語以及歐盟旗幟，高喊「停止政變！」，遊行隊伍慢慢往唐寧街前進。BBC記者指出，現場氣氛非常和平、輕鬆，他採訪抗議人士，對方表示，周末將會有更多示威活動。

綜合外媒報導，強生曾表示，如果無法與歐盟談妥協議，寧可無協議離開，也不想要錯過脫歐大限。他說，「不想要等到脫歐以後，才著手進行帶領國家往前邁進的所有計畫。」

▲▼英國民眾28日晚間走上街頭抗議首相強生（Boris Johnson）暫停國會（圖／路透）

▲示威人士手持歐盟旗幟抗議。（圖／路透）

內閣大臣戈夫（Michael Gove）表示，國會即使暫停5周議程，還是擁有「充分的時間」嗟商，休會「絕對不是」阻撓反對無協議脫歐的政治行動。眾議院領袖芮斯─莫格（Jacob Rees-Mogg）說，這一屆國會會期是近400年以來最長，也該是時候休會了，「唯一的『憲政危機』，是那些反對2016年公投結果的人所造成的。」

▲▼英國民眾28日晚間走上街頭抗議首相強生（Boris Johnson）暫停國會（圖／路透）

▲抗議人潮聚集在國會大廈外，遊行到唐寧街。（圖／路透）

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說，暫停國會將使得議員來不及討論修法，政府可以強迫通過無協議脫歐，是「對於民主的粉碎與掠奪」。眾議院領袖貝爾考（John Bercow）形容此舉是「憲政暴行」，蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）呼籲議員們下周必須團結阻止這個計畫，「否則今天將會成為英國民主史上真正黑暗的一天。」

根據了解，反脫歐人士米勒（Gina Miller）已經針對強生的決定提起司法審查申請。

【相關圖文報導】脫歐大絕出招了！英相強生請求女王　暫停國會至「大限前2週」
 

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

影／白宮連署網站出現「購買台灣」提案　網友搶當第51州：免費送！

Google前工程師被控「竊取無人車技術」　200萬美金交保

27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

川普稱中國丟300萬工作機會…致電盼重啟協商　耿爽駁：沒聽過！

48歲叔喝茫…扛電鋸「剁下侄子頭顱」　喊冤：夢到在砍椰子樹！

69歲退役海軍曾被「活埋霸凌」　53年後…高中同學會槍殺惡霸復仇

23歲瑜珈妹「倒掛欄杆」懸24m高空…挑戰極限體位　手滑墜樓全身骨折

川普拒參加G7氣候會議…避談亞馬遜大火　美媒曝「缺席原因」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

亞馬遜大火狂燒　復原之路「變絕境」專家透視災區圖：20～30年雨林恐消失！

曾旅居兩岸…陸天娜支持率僅1%　宣布退出民主黨總統初選

三星李在鎔及朴槿惠命運將揭曉！　「閨密門」終審判決下午1時出爐

一心想破紀錄！「地表最快女車手」沙漠競速車禍亡　享年39歲

指控中國第5代戰機「從F-35偷來的」　美國安顧問：長超像！

乾裂鹽漠中驚見「清澈天然泳池」　辣妹下水暢遊...絕美畫面曝光！

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

貨幣市場動盪　美財長梅努欽：美國現不打算進場干預！

同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

女駕駛轉彎太緊張錯踩油門撞雞排攤　熱油噴濺老闆娘臉胸

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

國際熱門新聞

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

澳洲網美試穿網購婚紗　全看光光

職棒投手滅門　妻弟作案裸奔被捕

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

自閉童校門口嚇哭　同學一把牽起

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

8樓陽台倒掛金鉤　她下秒墜樓

4歲女童搭車兜風　遭風箏線割喉..

國小女童2個月內遭11國高中男..

連署要美國買下台灣？　網：免費..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

義大利火山爆發　蕈狀雲畫面曝光

美男染筋膜炎　全身25%皮膚剝..

更多熱門

相關新聞

英相強生　迫國會暫停至脫歐前夕

英國脫歐在即，首相強生（Boris Johnson）請求女王伊莉莎白二世從9月中開始讓國會提早休會，直到脫歐前2周的10月14日再恢復新會期，限制國會反對派立法阻止無協議脫歐的可能性。

連署要美國買下台灣？　網：免費送！

G7邊緣人？川普意識形態的困境

愛貓亂踩手機！H奶辣模狂傳裸照羞爆

盲目減重減到厭食症！22歲正妹暴瘦剩32kg

關鍵字：

英國脫歐連署國會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面