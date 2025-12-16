川普正式對BBC提告！　求償50億美元

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日晚間正式在佛州聯邦法院對英國廣播公司BBC提起誹謗訴訟，指控BBC透過紀錄片剪接扭曲其言論，對他做出虛假且具惡意的描繪，求償金額至少50億美元。

根據訴狀內容，BBC在旗下招牌新聞節目《全景》（Panorama）播出的紀錄片《川普：第二次機會》（Trump: A Second Chance）中，刻意透過剪輯方式，營造出川普在2021年1月6日於白宮外發表演說時，明確煽動支持者攻擊美國國會大廈的錯誤印象。

該紀錄片是在2024年美國總統大選前一週播出。川普（Donald Trump）主張，這部紀錄片是BBC「公然試圖干預並影響選舉結果、對他不利」的一部分。

訴狀指出，節目中將他不同時間點的發言剪接在一起，錯誤呈現他對支持者說出「我們要一路走到國會，我也會跟你們一起去。而且我們要戰鬥，我們要拚命戰鬥，如果你們不拚命戰鬥，就不會再有這個國家了」等內容。

不過，川普強調，他從未說過這樣的一整段話。訴狀進一步指出，包含「而且我們要戰鬥（And we fight）」的那段話，是在他說出「我會跟你們一起去（I’ll be there with you）」將近55分鐘後才講的，BBC卻透過剪接手法將兩段話接在一起，造成嚴重誤導。

BBC方面已承認剪輯存在問題。BBC董事長夏哈（Samir Shah）日前公開為這次剪輯失誤致歉，形容是一次「判斷失誤」，BBC總裁與新聞部門主管也已因此請辭。BBC並於11月13日向川普道歉，承諾不再播出該紀錄片，也不會在任何平台上架。

不過，BBC同時強調，儘管對剪輯方式深感遺憾，但不同意這構成誹謗的法律基礎，並表示截至目前尚未收到川普律師團的進一步聯繫。