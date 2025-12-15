搭臥鋪火車「40男突闖進車廂」　女嚇逃把自己反鎖廁所求救

▲女子拍攝獨自搭火車時遇到的驚險狀況。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦一名女子獨自搭乘臥鋪火車時，突然遭30至40多名男子闖進車廂，她擔心可能會有男子意圖不軌，嚇得趕緊逃進廁所並且把門反鎖，全程拍攝自己的情況向外求救，誇張事件引發外界關注印度女性獨自搭乘大眾交通工具安全。

這名女子10日獨自搭乘編號15284，從賈伊納加爾(Jaynagar)前往馬尼哈里(Manihari)的Janki Express列車，火車在比哈爾邦Katihar Junction站停靠時，她預定的臥鋪車廂突然闖進30至40名陌生男子。

Today I understood why safety concerns during travel feel so real.

I was travelling alone and my train stopped at Katihar Junction(Bihar). Suddenly 30–40 young men rushed into the coach, shouting and pushing each other.

I was in the washroom and couldn’t even step out-people were… pic.twitter.com/2N5KMNgOuh — Potato!???? (@Avoid_potato) December 10, 2025

女子因為擔心自己的人身安全，嚇得趕緊躲進廁所中並且把門反鎖，一邊錄影一邊向外求救，她在影片中表示，「我現在在廁所中，根本出不去，門口擠滿了人，我只好把門鎖起來，撥打電話求救」。

女子表示，一群不認識的男子在車廂中吵吵鬧鬧、互相推擠，讓她非常害怕，幸好鐵路警察接到她的報案後很快趕到，安全護送她離開廁所。

影片獲得155多萬點閱，許多網友擔心女子安危，也稱讚她的做法成功保護自己，「印度女性安全根本就是笑話，尤其是北部地區，更糟的是還有無票上車的非法乘客」、「無法想像如果你手邊沒有手機的話，情況會有多可怕」。

印度鐵路局表示，接獲報案後他們立即前往車廂，將沒有獲得授權的乘客從車廂中清除，並且安全送女乘客返回臥鋪，鐵路警察已加強對月台與列車上巡邏，防止類似事件再度發生。