白宮連署網站出現「購買台灣」提案　網友搶當第51州：免費送！

▲美國白宮的請願網站出現要求「購買台灣」的連署。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國白宮政策請願網站「我們人民」（We the People）出現一則「購買台灣」的連署書，提案網友「C.C.」指出，台灣占有優良戰略地位，被稱為「永不沉沒的航空母艦」，共享自由、民主等普世價值，如果成為美國領土，將可以增進國家安全利益。此文被轉貼到PTT八卦版後，許多網友紛紛留言說要「免費送」，但也有人批評此舉也是賣台。

▲網友C.C.發起提案，請願購買台灣。（圖／截圖自We the People）

網友C.C.於8月27日發起連署，提案內容中寫道，台灣的地緣政治重要性很高，是美國印太地區戰略的一部分，更能夠增進亞太地區的安全利益，「站在自由世界的前線，與暴政和壓迫奮鬥」。他也指出，台灣人和美國公民共享核心普世價值，包括民主、自由、人權以及法治，「與其購買格陵蘭，不如買下台灣，創造雙贏局面。」

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據了解，這一項提案被標籤「公民權利和平等」和「外國政策」類別，但是截至目前為止，只有1個人參與連署，必須在9月26日以前集滿99999份簽名，才能得到白宮官方回應。

這個消息被網友分享到PTT八卦版後，引起熱烈討論，許多人紛紛推文，「我貼錢給你買！」、「推文搶著賣台XDD」、「綠卡get」、「爸爸，快帶我回家～」、「談錢傷感情啊，免費送！」、「收我們當51州，送錢給你都可以。」但也有人噓文表示，「紅明顯，問一下，健保有沒有影響啊？」、「支持美國統一全世界。」、「這也太沒出息了，自願被殖民？」、「我還請願美國派鋼鐵人保護台灣咧。」

我們人民（We the People）是白宮官方網站的請願系統，民眾可以連署給予政策建議，如果累積一定數量的簽名，白宮官員就必須審閱回應。