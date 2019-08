他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

▲帕頓13歲時宣布當爸爸,孩子出世後才知道被戴綠帽。(圖/翻攝自臉書「Alfie Patten」)

記者吳美依/綜合外電報導

23歲的帕頓(Alfie Patten)於2009年宣布,讓15歲女友史蒂特蔓(Chantelle Steadman)懷孕了,被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」,沒想到寶寶出世以後,DNA檢驗卻顯示孩子生父另有其人,從此陷入憂鬱。根據《太陽報》,他現在無業又酗酒,還在緩刑當中,28日因酒後鬧事被控刑事毀壞罪,差一點就要坐牢。

'Britain's youngest dad' narrowly avoids jail for drunken car rampage https://t.co/nqTfTDkNXY

帕頓被控刑事毀壞罪,28日現身路易斯皇家法庭(Lewes Crown Court)。檢察官赫爾麗(Hannah Hurley)表示,他在街上跑來跑去,沿路亂砸車輛,打破鄰居圍籬,還怒譙一名年長居民,「他喝醉後四處咒罵,對著車子大吼大叫,非常具有攻擊性。」

辯護律師法坦尼亞(Nutan Fatania)說,帕頓目前沒有工作,與媽媽同住,深深受到酗酒問題困擾,但是已經和家庭醫師溝通,想要尋求醫療協助,減少飲酒量,「這名年輕人已經察覺到問題所在,他想要進步,恢復正常並且尋求平靜,而不是繼續從事危害健康,具有破壞性又混亂的行為。」

Man dubbed 'Britain's youngest dad' at 13 smashes cars in rampage a decade later https://t.co/3pkadCjdBZ pic.twitter.com/EzwO8OfDr0