他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

▲帕頓13歲時宣布當爸爸，孩子出世後才知道被戴綠帽。（圖／翻攝自臉書「Alfie Patten」）

記者吳美依／綜合外電報導

23歲的帕頓（Alfie Patten）於2009年宣布，讓15歲女友史蒂特蔓（Chantelle Steadman）懷孕了，被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」，沒想到寶寶出世以後，DNA檢驗卻顯示孩子生父另有其人，從此陷入憂鬱。根據《太陽報》，他現在無業又酗酒，還在緩刑當中，28日因酒後鬧事被控刑事毀壞罪，差一點就要坐牢。

'Britain's youngest dad' narrowly avoids jail for drunken car rampage https://t.co/nqTfTDkNXY — The Sun (@TheSun) August 28, 2019

帕頓被控刑事毀壞罪，28日現身路易斯皇家法庭（Lewes Crown Court）。檢察官赫爾麗（Hannah Hurley）表示，他在街上跑來跑去，沿路亂砸車輛，打破鄰居圍籬，還怒譙一名年長居民，「他喝醉後四處咒罵，對著車子大吼大叫，非常具有攻擊性。」

辯護律師法坦尼亞（Nutan Fatania）說，帕頓目前沒有工作，與媽媽同住，深深受到酗酒問題困擾，但是已經和家庭醫師溝通，想要尋求醫療協助，減少飲酒量，「這名年輕人已經察覺到問題所在，他想要進步，恢復正常並且尋求平靜，而不是繼續從事危害健康，具有破壞性又混亂的行為。」

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Man dubbed 'Britain's youngest dad' at 13 smashes cars in rampage a decade later https://t.co/3pkadCjdBZ pic.twitter.com/EzwO8OfDr0 — Daily Mirror (@DailyMirror) August 28, 2019

根據了解，帕頓現在失業又酗酒，與母親同住，而且前科累累，已經被起訴5項罪名，包括6月因在商店行竊、擁有和竊盜仿製槍械，被判緩刑24個月。

法官瓦迪克（Janet Waddicor）認為，「監獄沒有辦法幫助他」，依刑事毀壞罪裁定1個月和1周緩刑，並且延長更生令。她嚴厲警告帕頓酗酒的危險，強調家人支持非常難得，「你還有一段艱辛的旅程，不過不能繼續喝得醉醺醺地犯法。」

Alfie Patten, Ayah Termuda Yang Masih Berusia 13 Tahun - https://t.co/k1hIwg5Wlh pic.twitter.com/eRZpgkR0i9 — uzone.id (@uzoneindonesia) October 21, 2015

根據了解，帕頓13歲時開心宣布「要當爸爸了」，頓時成為全國話題人物，「女兒」麥西（Maisie）出生以後，每天興奮地幫忙餵奶、換尿布，忙到沒時間玩電腦，沒想到6周後看見DNA報告，才知道寶寶的生父是15歲的好友巴克（Tyler Barker），「綠光罩頂」的慘痛經驗，也變成全英國人茶餘飯後的八卦。

帕頓非常沮喪，但還是很愛麥西，女友搬家以後感到十分心碎。他18歲受訪時透露，由於飽受關注，人生支離破碎，根本無法走出家門，只能每天在家看電視、領救濟金，永遠無法擺脫標籤，「我會收到成千上萬則臉書私訊，人們竟然對我這麼感興趣，真的太瘋狂。我要警告12、13歲的孩子，不要犯了相同的錯誤，這毀了我的一生。」

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