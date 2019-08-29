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義「五星運動＋民主黨」組聯合政府　共推孔蒂續任總理

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▲▼義大利五星運動黨黨魁梅歐（Luigi Di Maio）宣布與民主黨共組聯合政府。（圖／路透）

▲五星運動黨黨魁梅歐（Luigi Di Maio）宣布，將與民主黨共組聯合政府。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利中間偏左派「民主黨」和民粹主義「五星運動黨」28日宣布，將會攜手組成新的聯合政府，一致同意讓無黨籍孔蒂（Giuseppe Conte）續任總理，解決政府瓦解危機。BBC指出，聯盟黨籍的副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）自5月選舉大勝以後，就一直嘗試重啟選舉，藉機獨享政權，如今卻被反將一軍。

▲▼義大利民主黨黨魁勁格雷迪（Nicola Zingaretti）（圖／路透）

▲義大利民主黨黨魁勁格雷迪（Nicola Zingaretti）表示，這是一個轉捩點。（圖／路透）

民主黨（Democratic Party）黨魁勁格雷迪（Nicola Zingaretti）28日表示，新的聯合政府是一個重要轉捩點，國家此刻已經無法承擔「在艱困時期逃避責任，沒有勇氣嘗試」的舉動。他強調，兩黨攜手合作「不僅僅是權力轉移而已」，「我們認為，這是一個值得嘗試的經驗。」

五星運動黨（Five Star Movement）黨魁梅歐（Luigi Di Maio）說，非常歡迎與民主黨合作，也很開心夥伴同意孔蒂續任。

總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已經於29日約好與孔蒂會面，輿論普遍認為，他將要授權組織新政府的權力。據悉，新聯合政府將會執政到2023年。

▲▼ 義大利副總理兼聯盟領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）。（圖／路透）

▲薩爾維尼（Matteo Salvini）想要臨時選舉，卻沒想到五星運動和民主黨會聯手合作。（圖／路透）

根據BBC，聯盟黨在5月選舉中，獲得全國最高34％選票，副總理薩爾維尼因此想要「趁勝追擊」，透過臨時選舉獨享執政權，如今卻受到挫敗。報導也指出，五星運動黨和民主黨會過去立場長期相左，如果想要穩定執政，必須找到「對付薩維尼」以外的共同目標。

綜合外媒報導，薩爾維尼8日對孔蒂提出不信任案，稱沒有辦法再和五星運動黨合作。孔蒂20日請辭下台，同時批評聯盟黨為了政黨利益挑起政治危機，非常不負責任。總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）自21日起不斷與各政黨協商，試圖重組聯合政府，如果一無所獲，將要解散國會，臨時提前大選。

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