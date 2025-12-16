川普關稅藏漏洞！　台灣42％商品獲豁免

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今年4月在白宮玫瑰園宣布，對幾乎所有國家祭出被形容為「百年來最高幅度」的緊急關稅，宣稱此舉可修復「不公平貿易」、振興美國經濟；不過政策上路8個月後，外媒披露，這套關稅制度已出現巨大破口，超過一半的美國進口商品成功避開課稅；其中台灣有42%的商品獲豁免。

根據美國政治新聞網站《POLITICO》分析，川普政府在緊急關稅中設下大量例外，包括特定產品豁免、與主要盟友達成的貿易協議，以及不同法源關稅相互重疊，導致原本「全面性」的關稅政策逐漸被掏空。以去年進口數據推算，美國每年約有1.6兆美元進口商品名義上適用緊急關稅，但至少有1.7兆美元實際被排除在外。

《POLITICO》指出，數以千計的豁免條款，恐削弱川普原本希望藉由關稅達成的目標，包括保護美國製造業、縮小貿易逆差，以及為國內政策籌措新財源。

各國受影響程度差異明顯。《POLITICO》提供的數據顯示，美國自台灣進口的商品中，僅23％需要繳納緊急關稅，是所有主要貿易夥伴中比率最低的一個；其中42％因對等或雙邊協議獲得豁免，另有35％適用於《1962年貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條（Section 232），目前尚未顯示針對台灣半導體實際開徵緊急關稅。

相較之下，日本（26％）與南韓（28％）需要繳納緊急關稅的比率同樣低於3成，歐盟與英國則分別為36％與32％；但加拿大（62％）、越南（57％）、印度（54％）與中國大陸（52％）被課稅比率均高於5成，受衝擊明顯。