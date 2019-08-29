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越配搞色情養生館　同鄉姊妹一起來...遭查獲「全裸躲衣櫃」

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▲台南地檢署偵辦張姓女子等人經營生館等，容留越南籍女子從事色情交易，依法提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署偵辦張姓女子等人經營養生館等，容留越南籍女子從事色情交易，依法提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

越配張姓女子嫁來台灣後，除從事色情行業外，更升級成老闆，找人頭登記經營2家養生館及介紹女子到陳姓男子經營的生活館性交易，更號召同鄉女子來台「假觀光真賣淫」，移民署台南市專勤隊循線查獲張女等人，台南地檢署8月29日偵結，依違反兒童及少年性交易防制條例等罪嫌，將張女等6人提起公訴。

政府開放東南亞免簽來台觀光，除提升我國觀光產業、厚植與東南亞各國互動交流關係，也鼓勵台灣產業深耕東南亞，開拓本土企業實力；惟部分不肖人士利用東南亞人士可持憑14天觀光免簽入台之機會，媒介外籍女子從事賣淫行為，從中牟取不法暴利。

▲台南地檢署偵辦張姓女子等人經營生館等，容留越南籍女子從事色情交易，依法提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，報請台南地檢署彭盛智檢察官指揮偵辦，於2019年1月7日、8日間，由台南市專勤隊、台南市調查處、台南市善化分局及永康分局等單位同步執行搜索行動，在善化區、新市區及永康區3處養生館、生活館內查獲9名越南籍女子，以觀光名義持免簽證入台，卻從事色情按摩。員警破門入內時，更當場查獲越女忙著為男客做全套服務，有些越女則因未著衣物躲到衣櫃中，並在養生館內查獲超過58萬元現金等證物。

▲台南地檢署偵辦張姓女子等人經營生館等，容留越南籍女子從事色情交易，依法提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

查緝行動中帶回主嫌45歲張女（越南籍，改姓前阮）及其吳姓合夥人，過程中赫然發現張女已來台多年並取得我國國籍，曾有妨害風化前科，為謀取不法利益，潘、王2嫌當養生館人頭負責人（每月領2千至3千元報酬），自立門戶開設2間越南養生館，成立專屬社群網站，主打越南年輕女子為噱頭，不定期發布小姐動態，吸引男客上門，張女從賣淫女子，晉升賣淫集團幕後首腦，招攬越南同鄉女子來台賣淫，從中獲取暴利。色情服務半套約1200元、全套從2千到2千5百元不等，因「服務價格」物超所值，養生館生意火熱，期間獲利254萬餘元。

張女的人頭負責人潘嫌，另當陳姓男子經營的美容生活館之人頭負責人（每月領2500元），並由張女介紹女子到其生活館從事色情交易，並約定抽取生活館每月營收之10-20％佣金，陳姓男子違法經營，期間獲利146萬餘元。

▲台南地檢署偵辦張姓女子等人經營生館等，容留越南籍女子從事色情交易，依法提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢方認為主嫌張女、吳女、陳男等3人，養生館人頭負責人潘、王2人及負責接待男客及群組幫小姐修圖的黃姓男子共6人，涉犯違反兒童及少年性交易防制條例等罪嫌，依法偵結提起公訴。

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