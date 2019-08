熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

▲熱帶暴風多利安(Dorian)進逼波多黎各。(圖/翻攝自US National Hurricane Center)

記者吳美依/綜合報導

美屬波多黎各總督巴斯克斯(Wanda Vázquez)今(28日)宣布進入緊急狀態,為來勢洶洶的熱帶暴風多利安(Dorian)做好防災準備。根據了解,川普簽署通過緊急命令後,聯邦政府的協助與救援將可以更快速抵達當地。國家颶風中心預測,多利安28日登陸時,可能已經升級成一級颶風,時雨量最多可能達到6英吋(約為152mm)。

On behalf of the people of Puerto Rico, I appreciate the rapid response of President @realDonaldTrump to our request for an Emergency Declaration. This will allow federal aid to arrive more quickly after the passage of #Dorian through our area. @marcorubio @RepJenniffer pic.twitter.com/lm9s3vn8OQ