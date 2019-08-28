熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

▲熱帶暴風多利安（Dorian）進逼波多黎各。（圖／翻攝自US National Hurricane Center）

記者吳美依／綜合報導

美屬波多黎各總督巴斯克斯（Wanda Vázquez）今（28日）宣布進入緊急狀態，為來勢洶洶的熱帶暴風多利安（Dorian）做好防災準備。根據了解，川普簽署通過緊急命令後，聯邦政府的協助與救援將可以更快速抵達當地。國家颶風中心預測，多利安28日登陸時，可能已經升級成一級颶風，時雨量最多可能達到6英吋（約為152mm）。

On behalf of the people of Puerto Rico, I appreciate the rapid response of President @realDonaldTrump to our request for an Emergency Declaration. This will allow federal aid to arrive more quickly after the passage of #Dorian through our area. @marcorubio @RepJenniffer pic.twitter.com/lm9s3vn8OQ — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) 2019年8月28日

巴斯克斯在貼文中提到，政府要求發布緊急命令以後，總統川普迅速回應，代表全體人民對此表達感激，「等到多利安通過以後，將使聯邦協助更快速抵達。」

官方26日也在記者會上表示，宣布緊急狀態是為了釋放更多資源投入救災，例如國民警衛隊與聯邦緊急事務管理署（FEMA）。

綜合外媒報導，大西洋第4號颶風多利安25日形成並且持續增強，正以每小時13英里（約20.9公里）的速度向西北方移動，穿越加勒比海，直撲波多黎各。

▲波多黎各還沒從2017年的瑪莉亞颶風中恢復。（圖／路透社）

國家颶風中心的雷厄姆（Ken Graham）27日表示，氣旋中心距離波多黎各東南方的龐賽（Ponce）大約還有275英里（約442公里），28日影響最為劇烈，「不論如何都會造成大量降雨，波多黎各和多明尼加明天早上、下午還有一整個白天，都必須做好準備。」

▲2017年颶風瑪莉亞重創波多黎各。（圖／路透社）

CBS指出，波多黎各還沒有從瑪麗亞颶風（Hurricane Maria）重創，造成將近3000人死亡，至今還沒有完全復原，許多民宅還覆蓋著藍色防水布，志工們正挨家挨戶確認鄰居是否做好防災準備。50歲建築工人奧爾蒂斯（Jorge Ortiz）向《美聯社》表示，他家的二樓曾被颶風整個捲走，三個月前終於重建完工，「我很擔心又會再一次失去一切。」

