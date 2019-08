逆子用拐杖「打爛89歲媽腦袋」姦屍！　洩慾後繼續砍…牙齒卡在菜刀上

▲德州58歲男子崔亞諾用拐杖打爛母親腦袋,非禮屍體。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

德州聖安東尼奧(San Antonio)發生一起驚悚命案,58歲男子崔亞諾(Lindsey Turiano)用拐杖把89歲媽媽諾瑪(Norma)的頭部敲爛,性侵洩慾後,持刀繼續刺穿屍體。警方表示,受害者「大部分的頭骨跟腦袋都不見了,幾乎沒有辦法認出人形」,血肉飛濺在牆壁和天花板,牙齒還卡在其中一個凶器菜刀上面。

Son ‘had sex with mum’s corpse after battering her to death with walking stick’ https://t.co/aAC6N2QuTz pic.twitter.com/KzVZP0SaXA

根據檢方文件,崔亞諾闖進臥房裡,扒光母親的衣服意圖性侵,可是諾瑪不斷尖叫、拳打腳踢地反抗。他把媽媽一路拖到客廳,拿拐杖猛烈敲擊頭部,「被告將死亡的受害者拖進後面房間,與死者發生性行為。」

《聖安東尼奧新聞快報》指出,警方到場時,破損的家具、玻璃散落一地,天花板和牆壁都濺血,廚房中一把破損的菜刀上,還卡著部分的人體組織和牙齒,地毯上有大片汙漬,後來證實與命案現場的血跡相符。他們發現崔亞諾失去意識,昏厥在廚房地板上,嚴重脫水,諾瑪的屍體已經嚴重腐爛。

驗屍報告顯示,來自菲律賓的諾瑪身上多處鈍器造成的創傷,胸部、脖子和左腿下半部都被菜刀捅過,左臂有好幾個被刀刺穿的傷口,背部也骨折了。

根據《每日星報》,崔亞諾被送往醫院,但是一句話都不肯說,直到6周以後,才忍不住向主治醫師坦承,殺害母親以後「在房子裡待了好幾天」。根據了解,他28日被警方逮捕,並依謀殺罪被起訴,但是始終沒有透露明確犯案動機。

Norma Woods was "unrecognizable as a person" when officers found her body in her Southwest Side home. https://t.co/5whaiPAxPk