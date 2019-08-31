逆子用拐杖「打爛89歲媽腦袋」姦屍！　洩慾後繼續砍…牙齒卡在菜刀上

▲德州58歲男子崔亞諾用拐杖打爛母親腦袋，非禮屍體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

德州聖安東尼奧（San Antonio）發生一起驚悚命案，58歲男子崔亞諾（Lindsey Turiano）用拐杖把89歲媽媽諾瑪（Norma）的頭部敲爛，性侵洩慾後，持刀繼續刺穿屍體。警方表示，受害者「大部分的頭骨跟腦袋都不見了，幾乎沒有辦法認出人形」，血肉飛濺在牆壁和天花板，牙齒還卡在其中一個凶器菜刀上面。

Son ‘had sex with mum’s corpse after battering her to death with walking stick’ https://t.co/aAC6N2QuTz pic.twitter.com/KzVZP0SaXA — Daily Star (@Daily_Star) August 30, 2019

根據檢方文件，崔亞諾闖進臥房裡，扒光母親的衣服意圖性侵，可是諾瑪不斷尖叫、拳打腳踢地反抗。他把媽媽一路拖到客廳，拿拐杖猛烈敲擊頭部，「被告將死亡的受害者拖進後面房間，與死者發生性行為。」

《聖安東尼奧新聞快報》指出，警方到場時，破損的家具、玻璃散落一地，天花板和牆壁都濺血，廚房中一把破損的菜刀上，還卡著部分的人體組織和牙齒，地毯上有大片汙漬，後來證實與命案現場的血跡相符。他們發現崔亞諾失去意識，昏厥在廚房地板上，嚴重脫水，諾瑪的屍體已經嚴重腐爛。

Affidavit: Man details killing of 89-year-old mother https://t.co/poDbR5elwz — mySA (@mySA) August 23, 2019

驗屍報告顯示，來自菲律賓的諾瑪身上多處鈍器造成的創傷，胸部、脖子和左腿下半部都被菜刀捅過，左臂有好幾個被刀刺穿的傷口，背部也骨折了。

根據《每日星報》，崔亞諾被送往醫院，但是一句話都不肯說，直到6周以後，才忍不住向主治醫師坦承，殺害母親以後「在房子裡待了好幾天」。根據了解，他28日被警方逮捕，並依謀殺罪被起訴，但是始終沒有透露明確犯案動機。

Norma Woods was "unrecognizable as a person" when officers found her body in her Southwest Side home. https://t.co/5whaiPAxPk — KSAT 12 (@ksatnews) August 22, 2019

據悉，警局7月4日晚上8點半接獲民眾通報竊盜，前往查看時，屋子前窗已經被打破，室內飄出一股難聞臭味，破門而入才發現這起命案。警局發言人羅德里格（Jennifer Rodriguez）說，「警探們一開始就很想要與崔亞諾先生談話，可是他事發後就一直住在醫院。」