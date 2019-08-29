　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宇宙散落大量黃金和金箔　最新證實全來自於中子星碰撞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 

▲人類首次觀測到中子星撞擊產生黃金的過程。（影片／翻攝自Georgia Tech）

實習記者陳宥芯／綜合報導

英國皇家天文學會月報（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）28日指出，科學家於2017年8月首次觀察到中子星碰撞會產生重力波、光與黃金、鉑金、銀等多種超重元素後，將它稱為「Kilanova」，近期科學家終於研究出中子星爆炸為何會有重金屬的過程和原因。

科學家表示，他們把2016年8月觀察到的「GRB160821B」伽瑪射線爆炸紀錄拿出來和「Kilanova」對照發現，兩者同樣是在融合的過程中產生引力波，並伴隨著短而弱的伽瑪射線爆炸，此外，「GRB160821B」在爆炸之後，瞬間創造了數百個小行星大小的黃金和白金，這也間接證實了「Kilanova」為何能產生大量重金屬。

▲▼箭頭為黃金。（圖／翻攝自Global Science）

▲中子星爆炸產生巨大雲團，而箭頭處則為黃金。（圖／翻攝自Global Science）

據馬里蘭大學天文學家特洛仄（Eleonora Troja）博士指出，「Kilanova」可能來自黑洞和中子星的融合，但目前對於爆炸事件是否會影響X射線，紅外線，無線電和光學觀測中產生不同的成果，還有待研究。

同樣來自馬里蘭大學的杰弗裡瑞安（Geoffrey Ryan）博士也表示，這些超重元素可能來自於一顆擁有超強磁力且超大質量的中子星，通常都稱它為「磁星」，但按理論來看，每顆中子星應該都會減緩甚至停止重金屬的產生，最新研究分析卻顯示，這些超重元素重能以某種方式逃脫剩餘殘物的淬火影響，進而變成重金屬。 

ET快訊
即／俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照「給台灣
夫妻倆都罹肺腺癌！「騎機車沒戴口罩」害的　這5族群超危險
華映確定解僱「2100名員工」！研發業務主管都不留　只剩總經
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

有黃金和鉑金！中子星互撞產生粉色雲團　宛如宇宙煙火秀

黃金成因有解！　人類首次發現中子星碰撞產生重力波

地球上的金子　可能全來自中子星互撞的結果

23歲學霸校內跳樓...15樓墜地「噴血」慘死！學生：大樓曾是一片墓地

巴西總統頒「全國禁燒令」　救亞馬遜雨林大火

宇宙散落大量黃金和金箔　最新證實全來自於中子星碰撞

魔鬼的婊子！英國女淫狼性侵兒童還直播收費　判刑12年

露西的祖先找到了　380萬年前原始人面貌長這樣

馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

罕見1年2次！北韓今開最高人民會議　金正恩出席與否引關注

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

23歲學霸校內跳樓...15樓墜地「噴血」慘死！學生：大樓曾是一片墓地

巴西總統頒「全國禁燒令」　救亞馬遜雨林大火

宇宙散落大量黃金和金箔　最新證實全來自於中子星碰撞

魔鬼的婊子！英國女淫狼性侵兒童還直播收費　判刑12年

露西的祖先找到了　380萬年前原始人面貌長這樣

馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

罕見1年2次！北韓今開最高人民會議　金正恩出席與否引關注

28歲正妹「背愛犬掃街照」瘋傳！男友送狗陪伴她「一起上班」暖翻網友

她背痛求治療　物理治療師騙「握住就會好」療程結束…褲子留白液！

自閉兒搭機躁動躺地…空服員遞毛毯安撫　天使乘客：椅子也讓你踢

白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了

手滑讓大小蟑螂蟲子亂竄　養爬蟲類崩潰影片網瘋傳

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

沒遺憾走完一生！專家：關鍵在於「誤解死亡」...這樣做能笑著面對

兩大連鎖眼鏡行驚傳倒閉！　分批資遣員工未通報

華映將吹熄燈　銀行債權估計損失7億元　將聲請強制執行

俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照「給台灣❤」

胡歌：我演得了同性戀！　認真分析「攻受差別」笑翻網：你懂太多了

「荒漠精靈」回歸克拉瑪依　鵝喉羚大啖梭梭草生態復育顯著

不斷更新／獅象戰因雨暫停　比賽2140重新開打

國際熱門新聞

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

澳洲網美試穿網購婚紗　全看光光

職棒投手滅門　妻弟作案裸奔被捕

自閉童校門口嚇哭　同學一把牽起

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

8樓陽台倒掛金鉤　她下秒墜樓

國小女童2個月內遭11國高中男..

4歲女童搭車兜風　遭風箏線割喉..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

波頓：中國第5代戰機超像F-3..

連署要美國買下台灣？　網：免費..

日超商推105元黑糖珍奶半天就..

更多熱門

相關新聞

他勇救輕生少女　3周後離奇自殺

英國斯塔福郡（Staffordshire）一名49歲警衛馬托克斯（Alan Mattocks）7月28日在自家花園中輕生，他19天前才成功勸阻一名年輕女孩跳橋自殺，獲頒警局的感謝函，沒想到自己卻也無法走出內心折磨。結縭10年的妻子唐恩（Dawn）表示，先生是個「為了幫助別人而生」的愛家男人，從來沒有露出任何心理困擾的跡象。

強生「關閉國會」連女王都擋不住

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

強生暫停國會　百萬人連署反對

擴大旅遊獎勵　縱谷泡湯美食住宿加碼優惠

關鍵字：

英國皇家天文學會月報中子星磁星重金屬元素黃金鉑金

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

美食社團嗆「不付300就關店」

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

獨／護理師驚見薛定岳　懊惱喊：只差一點

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

「化骨水」噴濺大腿　女移工慘死

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面