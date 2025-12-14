　
社會 社會焦點 保障人權

新北人妻看診遭性侵！推拿師拿「減肥精油」關燈鎖門　夫在外苦等

▲按摩,指壓（圖／記者周宸亘攝）

▲法院近日最終判處馮姓推拿師4年6個月徒刑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名已婚婦人前往某中醫診所接受自費精油推拿療程時，遭馮姓推拿師以「減肥精油」為名，反鎖房門並關燈，在婦人明確拒絕與反抗下仍強行性侵。婦人情緒崩潰後逃出推拿室，並與丈夫一同報警。案件歷經審理，法院近日最終判處馮男4年6個月徒刑，並與診所連帶賠償婦人35萬元及其丈夫10萬元，全案仍可上訴。

法院認定，馮姓推拿師以其職務之便，在療程中解開婦人內衣後，進一步壓制並以手指及生殖器侵犯，構成強制性交。儘管馮男聲稱雙方「你情我願」，法院認為雙方僅是療程第二次接觸，無親密關係，加上婦人事後診斷出急性壓力反應，並持續回診治療，不採信馮男說詞。

判決書指出，婦人丈夫則因妻子遲遲未出診所，多次撥打電話未果，最後親自前往推拿室查看，察覺異狀後，婦人才趁機逃出。當下衣衫不整、神情慌張，並在丈夫陪同下至派出所報案。

針對診所是否需負連帶責任，診所主張馮男為「自費外包」服務人員，與診所無雇傭關係。惟法院查明，診所與推拿師間有排班、分潤制度，對外服務無明顯區隔，足以構成民法第188條規定之僱傭關係，因此診所無法脫責，需與馮男共同負擔賠償責任。

法院最終依據民法第184條與第195條規定，判令馮男及診所連帶賠償婦人精神慰撫金35萬元、其丈夫10萬元，並自114年起按年息5%計算利息至清償日止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

12/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

