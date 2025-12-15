輝達為何緊抓中國市場　美議長曝「黃仁勳遊說內幕」：問題很棘手

▲黃仁勳就是要中國市場，美議員曝背後關鍵原因。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國川普政府最近批准輝達（NVIDIA）向中國出口高性能H200晶片，引發國內激烈討論。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）在接受福斯新聞專訪時透露，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）特地向他解釋，若美國禁止出口，可能導致中國的科技體系超越美國。

美國Fox News日前專訪強生，主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）向強生提問，既然中國是美國的主要競爭對手，為何還要開放高性能晶片出口。他說，「中國的野心如此明顯，為什麼我們還要讓他們獲得任何先進技術？」

強生最初回答，他其實也有相同的疑慮，接著話鋒一轉，透露自己近期剛與黃仁勳會面，從黃仁勳的解釋中明白了背後原因，黃仁勳告訴他，輝達在全球人工智慧晶片市場占有95%市佔率，若無法進入中國市場競爭，可能反而促使中國的科技體系超越輝達和其他美國企業。

強生直言，這個問題處理起來相當棘手，川普總統正試圖在國安、貿易及其他因素間尋求平衡，美國確實將中國當成競爭對手，但也不得不承認，中國在許多方面仍是重要的貿易夥伴。

事實上，黃仁勳曾多次向美國政府呼籲放寬AI晶片的出口限制，出口限制導致中國加速推動晶片自主，加上中國是全球最大的半導體消費市場、擁有近半的人工智慧人才，一旦中國的AI晶片生態系成熟，外國企業就會完全失去空間。