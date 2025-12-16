　
國際

「冬天賴床」不是懶！　科學家認證：睡久一點有好處

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲許多人在冬天都會更加嗜睡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

許多人冬天早上總是不想起床，即便鬧鐘狂響不停，依然難抗睡意。科學家針對冬天容易賴床的行為提出科學解釋，甚至主張若冬天能夠睡久一點，人們能夠藉此獲益。

德國聖海德威格醫院（St. Hedwig Hospital）睡眠與時間醫學診所（Clinic for Sleep & Chronomedicine）研究發現，若人們未被鬧鐘喚醒，在寒冷黑暗的冬季月份裡，自然就會睡得更久，即使在光害及噪音嚴重的大都市環境中，這種現象依然存在。

研究團隊解釋，這是因為冬天人們的快速動眼期（REM）會更長，也因此需要更久的睡眠時間。快速動眼期是我們最深層、最安穩的睡眠階段，通常也是做夢時間。至於人們冬天時快速動眼期更長，則與人體「晝夜節律」有關，這是生理時鐘的一部分，如今被發現也會隨著季節加以調節。

雖然這項研究原本是針對睡眠困擾族群，但研究團隊認為，一般民眾在冬天增加睡眠時間，同樣能夠獲益。研究者之一的孔茲博士（Dr. Dieter Kunz）說，「社會需要調整睡眠習慣，包括長度和時間，以配合季節變化，或者調整學校及工作時程，以滿足季節性睡眠需求。」

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

賴床快速動眼期晝夜節律睡眠失眠REM

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

