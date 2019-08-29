狠夫「麥片＋海洛因」毒死哺乳妻　拒付贍養費…狂傳5900封訊息洩殺機

▲44歲的傑森涉嫌於2014年用海洛因毒殺妻子。（圖／翻攝自臉書「Christy Ann-Thompson Harris」）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州44歲男子傑森（Jason Harris）涉嫌2014年在牛奶麥片中摻入過量海洛因，預謀毒死還在哺乳的妻子克里斯汀娜（Christina Ann-Thompson Harris）。據悉，他曾向同事表示，因為不願給付贍養費，所以拒絕離婚，但是很想要雇用殺手除掉老婆，行兇前發送高達5900多則訊息、電子郵件和照片給一名神秘女子，喪妻後不久就與對方同居。

檢察官萊頓（David Leyton）指出，傑森曾經詢問同事，什麼藥物放進食物裡無色無味，「我們相信，他從別人手中取得海洛因，放進死者所吃的牛奶麥片裡。」他提到，嫌犯常常向手足、同事抱怨，「真想擺脫克里斯汀娜」，還問過如果開價5000元美金，要去哪裡才能雇用到殺手。

It comes nearly five years after her death was ruled an 'accidental overdose' 由 Daily Mail 發佈於 2019年8月28日 星期三

檢察官調查後也發現，傑森行兇前，與一名住在羅德島州（Rhode Island）的女子往來密切，傳送將近6000封簡訊、e-mail跟相片，甚至在妻子死後9天就買機票飛去約會。鄰居指出，克里斯汀娜死後不久，一個女人就帶著孩子搬進傑森家中同居。

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根據了解，克里斯汀娜去世時，還在親自哺餵4個月大的女兒，預先冷凍的母乳中也沒有檢測出任何藥物。一名同事向檢察官透露，她實在聽膩了傑森整天抱怨「好想甩掉老婆」，詢問為什麼不離婚，對方則回應，因為不想要失去孩子，也不想要付贍養費，所以乾脆雇用殺手或是下藥。

Man accused of murdering his wife with heroin-spiked cereal https://t.co/dpuWw1tB2i pic.twitter.com/TNxSAwOw8e — New York Post (@nypost) August 28, 2019

傑森被依一級預謀殺人罪、教唆殺人罪、使用管制藥物並導致死亡罪起訴，拒絕認罪或交保。辯護律師羅賓森（Nicholas Robinson）表示，當事人過去5年以來，都深深為妻子去世感到悲傷，也全力配合調查，「這些指控對於他和整個家族都是毀滅性的打擊。」

《每日郵報》報導，傑森向警方供稱，克里斯汀娜當天晚上似乎生病了，非常虛弱。他倒了一碗牛奶麥片給妻子，沒想到對方突然從椅子上跌落，當場昏厥，但是被問及為何不呼叫救護車時，卻拒絕回應。