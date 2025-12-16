　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

記者周湘芸／台北報導

今天白天回溫，各地多雲到晴，明、後天東北季風影響，桃園以北、東半部降雨機率增加，周五至周六雨區擴大，全台有雨。下周日另一波東北季風南下，降雨趨緩，北台灣又會略為降溫。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員謝佩芸表示，目前冷高壓已逐漸東移出海，台灣今天沒有明顯天氣系統影響，環境吹東北偏東風，上空雲量較少，各地晴朗穩定，但清晨輻射冷卻明顯，西半部內陸低溫僅11至14度，最低溫在新竹關西9.1度、金門9.4度，雲林、嘉義及彰化也在10度以下。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天清晨最低溫在新竹關西9.1度。（圖／氣象署提供）

她表示，今天白天溫度回升，有機會回到25度，明天清晨輻射冷卻也很明顯，中部以北低溫13至15度，局部地區有11至12度機率，留意日夜溫差大。

謝佩芸指出，明天下半天東北季風影響，北台灣高溫略為下降，周五冷空氣減弱，但受降雨影響，整天都在18至25度。下周日另一波東北季風影響，北台灣略為降溫，中南部仍在回溫，周一各地則都有降溫趨勢。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，謝佩芸表示，今天是未來一周天氣最穩定的一天，僅基隆北海岸、東北部及恆春有零星短暫陣雨。明、後天東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機率增加，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部較大雨勢。周五至周六水氣增多，降雨範圍廣，全台都有降雨機率。周日降雨趨緩，桃園以北、東半部仍有短暫雨，新竹以南恢復穩定。

另外，她也說，周四晨間中南部有局部霧或低雲；周五中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率，提醒民眾留意。

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

明天清晨各地仍偏冷，日夜溫差大，新竹等空曠地區有10度以下低溫機率。周三東北季風增強，北台灣溫度略降，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，周五至周六南方雲系北移，南部及花東地區水氣也增多。

未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

