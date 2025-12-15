水果店老闆「冒死奪槍」封英雄！善款破1660萬　美富豪霸氣豪捐

▲阿邁德徒手奪下嫌犯手上的槍。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲14日猶太節慶活動發生大規模槍擊案，在這場澳洲近30年來最慘烈血案中，43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）不顧自身安危，徒手奪下嫌犯手上的槍。為阿邁德設立募款專頁如今善款已突破80萬澳元（約新台幣1660萬元），美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更是豪捐9萬9999澳元（約新台幣208萬元）獎勵他的義舉。

路透、每日郵報報導，在槍擊發生當下，阿邁德被拍到躲在車輛後方，接著趁隙衝到50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）身後，以「後方擒抱」的方式成功奪槍，並把槍手推倒在地。只不過在獨自制伏薩吉德後，卻遭到另一名槍手、24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）開槍擊中，阿邁德隨即倒地，被緊急送醫接受手術。

勇敢制伏槍手的阿邁德正在醫院接受治療，家人透露，阿邁德手臂和手部中彈，術後情況穩定，「他是個英雄，他百分之百是個英雄。」阿邁德的父母透露，阿邁德中了4至5槍。

阿邁德英勇行為獲得各界高度讚揚，新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示，正是因為阿邁德的英勇行為，才讓更多人得以倖存，並盛讚他是「真正的英雄」。美國總統川普也稱讚阿邁德拯救許多生命，是非常勇敢的人。

為了阿邁德發起的GoFundMe募款活動，在短短數小時籌得超過20萬澳元，根據最新統計，善款金額已突破80萬澳元（約新台幣1660萬元）。其中，美國避險基金經理人艾克曼更是一口氣捐出9萬9999澳元，並在社群平台X分享募款連結，希望能幫助阿邁德度過難關。