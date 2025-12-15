日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」　日媒嘆：台灣有事害的

▲日本東京上野動物園僅存的2隻貓熊曉曉、蕾蕾預計明年1月返回中國，而牠們的姊姊「香香」返回中國後似乎看起來相當開心。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本東京都上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將於明年1月底依協議歸還中國。由於日本目前國內僅剩這對2021年誕生的雙胞胎貓熊，且短期內難以再獲得中方出借新貓熊，因此意味著日本自1972年與中華人民共和國建交以來，將首度迎來「全國沒有貓熊」的局面。

根據日媒《朝日新聞》，東京都政府相關人士透露，上野動物園的雙胞胎貓熊曉曉與蕾蕾，已確定將於明年1月底歸還給中國，具體日期將由東京都近期正式公布。兩隻貓熊目前是日本境內唯一飼育的貓熊，歸還給中國後，日本國內將暫時不再有貓熊可供展示。

曉曉與蕾蕾2021年誕生於上野動物園，是先前旅日貓熊「力力」與「真真」的子女。力力與真真已於去年9月返回中國，而牠們的姊姊「香香」則於2023年2月歸還。曉曉與蕾蕾的出借期限原定至2026年2月，但依東京都與中方協商結果，將提前約1個月返還。

日中之間的貓熊出借，一向以保育與研究合作為名義推動。東京都政府希望能在歸還曉曉與蕾蕾後，爭取中方再次出借一對新的貓熊，但《朝日新聞》指出，至少在這對雙胞胎返回中國之前，日本獲得新貓熊的可能性相當低。

報導分析，日中關係近來持續緊張，也是影響貓熊外交的重要因素之一。日本首相高市早苗11月初在眾議院針對「台灣有事」的答覆，引發中方強烈反彈。相關人士直言，在目前的政治氛圍下，「不可能再借到新的貓熊」。

據悉，曉曉與蕾蕾不僅具有象徵意義，經濟效益同樣驚人。中方媒體估算，牠們每年可為日本帶來超過300億日圓的觀光與周邊效益。

貓熊於1972年日本與中國建交之際首次來到日本，至今已有超過30隻貓熊曾在日本飼育或繁殖。不過，和歌山縣白濱町冒險世界飼養的4隻貓熊已於今年6月全數歸還給中國，如今僅剩東京上野動物園的曉曉與蕾蕾。

對於降至冰點的日中關係，日本網友似乎不感到擔心。Yahoo Japan在該則新聞底下進行相關調查，高達59.9%的網友表示「完全不擔憂（日中關係）」。

日本網友留言表示，「（中國）一方面宣稱要發展友好關係，另一方面卻又將幾千枚的遠程核導彈對著日本」、「日本從中國的進口，從2023、24年起就比以前還要少。就連日本企業也在思考『中國風險』的問題，在中國以外的其他國家投資蓋新工廠」、「雖說對日本而言，日中關係是最重要的外交課題，但目前中國態度強硬、不斷擴張軍事實力，日本不應該過度依賴中國，且必須明確表明紅線。」